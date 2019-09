Radikale til regeringen: Det går for langsomt

Når De Radikales leder, Morten Østergaard, i weekenden går på talerstolen til partiets landsmøde i Nyborg, bliver det med et bundt papirer i lommen, der opstiller 15 mål for, hvor partiet vil føre Danmark hen.

De Radikale er nemlig ikke tilfredse med handlingstempoet hos regeringen, som man for få måneder siden underskrev et forståelsespapir med.

Morten Østergaard mener, at der skal ske noget nu på afgørende punkter.

Derfor har partiet fremlagt et nyt udspil kaldet "Fra håb til handling", der rummer mål med overskrifter som "mindre udledning af CO2 fra landbrug og transport" og "færre lever i fattigdom".

- Vores mål er at trække Danmark i den her retning, og man vil kun møde vores kritik, hvis man ikke trækker hårdt nok og ikke vil med frem hurtigt nok.

- Når vi føler behovet for at sætte de her mål konkret op, så er det også, fordi vi oplever, at socialdemokraterne synes, at forståelsespapiret er rigeligt: At det er en fireårsplan. Det er det altså ikke for os, siger han.

Morten Østergaard kalder de 15 mål for partiets "søkort for de næste fire år".

Han understreger, at De Radikale ser forståelsespapiret - som man underskrev med regeringen og støttepartierne 25. juni - som en aftale, hvor de fleste mål burde kunne implementeres i løbet af det første folketingsår.

Eksempelvis mener han ikke, at der er tid til at vente på klimaområdet.

- Vi er glade for, at arbejdet med klimaloven er i gang. Og det er naturligt, at handlingsplanen kommer derefter. Men det er ret bizart, hvis man siger, at vi først for alvor kan handle derefter. Så har vi jo spildt en fjerdedel af valgperioden.

Østergaard kræver blandt andet forureningsafgifter på fly. Og det bekymrer ham, at afgiftsstruktureringen på elbiler endnu ikke er på plads.

- Hvorfor skal man skubbe det hele foran sig, spørger Østergaard, der også nævner andre områder:

- Hvor svært kan det være at finde en ordning, så vi kan få den udenlandske arbejdskraft, som virksomhederne har brug for? Og hvor længe skal man sidde på Udrejsecenter Sjælsmark og vente på, der kommer en anden løsning?

- Der ser jeg vores rolle som dem, der skal presse på og trække regeringen fremad. Og den rolle tager vi gerne, siger Morten Østergaard.

Partilederen stiller sig klar til at stå på mål for udspillet, når et valg engang i fremtiden nærmer sig.

- Hvis ikke vi viser os tilliden værdig, så har vi vel ikke gjort os fortjent til hverken den samme eller øgede opbakning ved næste valg.

- Med det her udspil siger vi, at det her er de forandringer, som vi vil kunne vise om fire år. Så kan man se, om vi formåede at gøre det, siger Østergaard.