Radikale kalder udspil om begrænset studieoptag bekymrende

Men støttepartiet De Radikale er absolut ikke med på idéen om at begrænse studieoptaget.

- Jeg synes, det er dybt bekymrende, at vi lige har revet uddannelsesloftet ned med regeringen, og nu ser det ud til, at regeringen er ved at sætte et nyt loft op over unges uddannelsesmuligheder, siger uddannelsesordfører Katrine Robsøe.

Hun har ikke selv set regeringens udspil og udtaler sig derfor på baggrund af de oplysninger, der er bragt i medierne onsdag aften.

Uddannelsesloftet, der blev fjernet fra sommeren 2020, betød, at man først seks år efter at have afsluttet en uddannelse kunne søge ind på en anden uddannelse på samme niveau eller lavere.

Man kunne stadig søge optagelse på en uddannelse på et højere niveau.

Udspillet fra regeringen lægger ikke op til at genindføre noget lignende, men det vil ifølge Katrine Robsøe fratage unge nogle muligheder.

- At gå ind og skære på uddannelsespladserne på universiteterne i de fire største byer vil fratage en masse unge muligheden for at læse det, de drømmer om, der, hvor de drømmer om det.

- Det synes jeg, er den helt forkerte vej at gå, siger uddannelsesordføreren.

Til gengæld støtter De Radikale det, der er beskrevet, som handler om at oprette 25 nye uddannelsessteder i provinsbyer.

- Vi vil rigtig gerne se på at oprette stærke uddannelsesudbud flere steder i landet, fordi vi ved, at vi mangler en masse dygtige mennesker, særligt på vores velfærdsuddannelser, siger Katrine Robsøe.

Spørgsmål: Er det ikke urealistisk at kunne oprette mange nye uddannelser flere steder i landet, hvis man bevarer optaget i de store byer?

- Ikke hvis du spørger mig. Jeg ser det som en enorm mulighed for at sige, at vi prøver at få flere uddannelsespladser ud, så vi får flere muligheder til mennesker, der har forskellige ønsker. Det er det, vi gerne vil, siger Katrine Robsøe.

Også SF, der er regeringens andet støtteparti, er begejstret for udsigten til flere uddannelser i Danmark.

Uddannelsesordfører Astrid Carøe havde dog helst set, at regeringen var gået endnu længere, når det handler om at oprette særligt flere velfærdsuddannelser.

- Vi skal væk fra mastodontuddannelserne i de store byer og tilbage til de nære pædagogiske miljøer. Og de skal ligge rundtom i landet, så man ikke er tvunget til at flytte til København eller Aarhus for at læse til pædagog eller sygeplejerske, siger hun i et skriftligt svar.

Der er alene tale om et udspil fra regeringen, og det fremlægges efter planen i sin helhed torsdag klokken 13. Det ventes forhandlet med partier på Christiansborg til efteråret.