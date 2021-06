Radikale forlader forhandlingerne om stort uddannelsesudspil

I slutningen af maj lancerede S-regeringen udspillet "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

Det lægger blandt andet op til, at universiteterne skal nedlægge ti procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud af byerne.

Blandt andet på det punkt er det ikke lykkedes at nå til enighed med støttepartiet.

- Vi er meget uenige i regeringens ønske om at lukke tusindvis af studiepladser, og vi er også meget uenige i dens holdning til, at man kan flytte en masse uddannelser, uden at man investerer, siger Katrine Robsøe.

SF og Enhedslisten oplyste torsdag, at de vil forsøge at få blødt op på kravet om færre studiepladser i de store byer, så det i stedet laves om til en målsætning frem mod 2030.

Men Det Radikale Venstre savner også yderligere penge og mener, at processen med forhandlingerne har været forhastet.

- Vi skal bruge tiden på at gøre det her ordentligt, så vi ikke får lavet en folkeskolereform 2.0, hvor vi trækker noget ned over hovedet på en masse mennesker, siger Katrine Robsøe.

De Radikale var som en del af den daværende S-R-SF-regering i juni 2013 selv med til at lave folkeskolereformen, som trådte i kraft året efter.

S-regeringens uddannelsesudspil lægger også op til at oprette 25 eller flere nye uddannelsessteder, der skal ligge uden for de fire største byer.

I alt vil regeringen flytte 60 procent af alle velfærdsuddannelser - eksempelvis pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver - væk fra de fire største byer og ud i provinsen.

På flere punkter ville De Radikale gerne have været med, men den samlede pakke kan partiet ikke være med på, forklarer Katrine Robsøe.

- Alt det, der handler om at oprette nye uddannelser og styrke vores uddannelsestilbud - også i de byer, der ikke lige er de allerstørste - det vil vi rigtig gerne være med til. Men det skal ikke ske på bekostning af tusindvis af studiepladser, siger hun.