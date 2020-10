Radikale flytter krisemøde til egne lokaler

Beskyldninger er føget frem og tilbage mellem folketingsmedlemmer, da Ida Auken (R) har beskyldt politisk leder Sofie Carsten Nielsen for at dække over krænkelser i partiet. Nielsen mener omvendt, at Auken taler usandt.

De Radikale har flyttet et møde, hvor partiet skal søge at forsones efter halvanden uges krise som følge af beskyldninger om krænkelser i partiet.

Det var ifølge Ritzaus oplysninger meningen, at mødet mellem folketingsmedlemmerne skulle have været holdt på Christiansborg. Men søndag middag blev mødet flyttet til partiets vælgerforenings lokaler i København.

- Radikale har et vigtigt gruppemøde i dag. Et møde, hvor vi skal tale ud, forsones og komme videre. Det er vigtigt, for at vi kan skabe den forandring, vi drømmer om, skrev næstformand Andreas Steenberg (R) på Twitter søndag middag.

Kort efter fik pressen nys om, at mødet holdes et ukendt sted. Det viste sig at være i vælgerforeningen, hvor pressen er mødt op.

Folketingsmedlem Rasmus Helveg Pedersen (R) var mødt op på Christiansborg, hvor han sad på sit kontor, inden han forlod Borgen. Han havde ingen kommentarer til pressen.

Krisen i partiet tog fart, da tidligere politisk leder Morten Østergaard (R) trådte tilbage på grund af sin håndtering af sager, hvor han blev beskyldt for at have krænket kvinder.

Fire sager er kommet frem, hvor den tidligere leder har berørt kvinder i tilknytning til partiet mod deres vilje.

Kritik af Østergaards håndtering af sagen førte for halvanden uge siden til, at han trådte tilbage og overlod posten til Sofie Carsten Nielsen. Morten Østergaard er nu sygemeldt.