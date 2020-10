De Radikale har i 2020 truet regeringen med at udskrive valg, hvis ikke den blev mere ambitiøs på klimaområddet. De Radikales nye leder, Sofie Carsten Nielsen, trækker truslen om at stemme imod næste års finanslov.

Radikale dropper valgtrusler over klimapolitik

Trusler om ikke at støtte finanslov har støjet for meget, mener nyvalgt leder for De Radikale.

De Radikale dropper truslen om at stemme imod en finanslov for næste år, hvis ikke regeringen vil halvere udslippet af drivhusgasser i 2025 målt i forhold til niveauet i 1990.

Det siger partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, til Politiken.

- Vi er ikke i en position, hvor vi skal bruge resten af efteråret på at udstede trusler om valg, siger hun til avisen.

Hvis regeringen ender med at stå uden et flertal for sin finanslov i slutningen af året, må den udskrive nyt valg til Folketinget.

Det er ikke første gang, at en trussel om valg på grund af klimapolitik er blevet luftet af en leder af De Radikale.

I foråret truede den forrige politiske leder Morten Østergaard med klimavalg, hvis ikke der var en klimaaftale inden grundlovsdag. Den kom ikke, men Østergaard lod regeringen slippe på grund af coronapandemien.

Da han gik af som formand i begyndelsen af oktober, overtog Sofie Carsten Nielsen posten, og hun fremsatte truslen på ny.

Det skete, da hun holdt sin første tale som leder af De Radikale. Her beskyldte Sofie Carsten Nielsen statsministeren for "mangel på grønt lederskab", og så fremsatte den nyvalgte leder en "klimagaranti".

- Jeg vil for min del garantere, at vi radikale i det her efterår ikke vil lægge stemmer til en finanslov, medmindre vi får sat Danmark på sporet af en mærkbar, grønnere fremtid.

- Det er mit løfte til danskerne her på min allerførste dag som partileder, sagde Sofie Carsten Nielsen.

Godt tre uger senere er linjen nu en anden. Sofie Carsten Nielsen mener, at der er brug for et godt forhandlingsklima, hvis de nødvendige resultater skal nås.

Den politiske leder vurderer, at truslerne de seneste år har lagt et nødvendigt pres på regeringen. Derfor vil hun ikke underkende dem alle. Hun mener dog, at de kom til at "støje for meget".

Sofie Carsten Nielsen blev ny politisk leder efter et kampvalg, hvor hun var oppe mod partikollega Martin Lidegaard. Han ønskede, at partiet skulle have en mere kompromissøgende linje, end Sofie Carsten Nielsen lagde op til.

Jens Rohde er blandt dem, der stemte på Martin Lidegaard som ny leder. Han kalder Sofie Carsten Nielsens udmelding fornuftig.

- For mange er det et helt grundlæggende radikalt dna, at vi ikke truer os til tingene, siger han til Politiken.