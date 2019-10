Radikale beskylder regeringen for tom snak for klimaet

Selv har partiet spillet ud med flyskat, udtagning af landbrugsjord og en række andre ting. Men De Radikale er klar til at forhandle om, hvordan udledningen af drivhusgasser skal sænkes på dagens finanslovsforhandlinger.

Regeringens støtteparti Radikale Venstre mener langt fra, at regeringens finanslovsudspil er slagkraftigt nok, når det kommer til klimaet.

- Vores eneste ultimative krav er, at det vi gør, det kan mærkes. Man skal kunne se, at udledningen af drivhusgasser falder. Vi kan ikke lave en finanslov, der giver et stort, rundt nul i CO2-regnskabet.

- Regeringens finanslovsforslag er lutter gode hensigter. Men tiden til gode hensigter alene er passeret, siger politisk leder for Radikale Venstre Morten Østergaard mandag foran forhandlingslokalet i Finansministeriet.

Regeringens finanslovsudspil indeholder 2,1 milliarder kroner til "en ny grøn retning" for Danmark. Men det beløb indeholder for en stor dels vedkommende omprioriteringer af eksempelvis forskningsmidler og omprioriteringer af udviklingsbistanden.

Derudover er der en forhandlingsreserve på lige over to milliarder kroner til støttepartiernes ønsker til finansloven. Men den dækker alt fra minimumsnormeringer, velfærd og klima.

Og der er altså ikke nok for Radikale Venstre

- Forhandlingsreserven er samlet set ikke nok til de ambitioner, vi har. Så nej, det er ikke tilstrækkeligt, siger Morten Østergaard.

Han understreger, at klimaet fyldte meget ved valget og at det er Radikale Venstres klare mål at levere på den dagsorden.

- Vi har hele tiden sagt, at tiden er kommer til at erstatte symbolpolitik med CO2-reduktion. Hvis vi skal lave en finanslovsaftale, så skal man kunne se, at CO2 udslippet falder.

- Regeringens forslag er et stort, rundt nul i CO2 regnskabet. Nu skal forhandlingerne i gang. Det afgørende for os er, at vi tager beslutninger, der fører til, at CO2-udledningen falder.

- Det kan man ikke med Socialdemokraternes finanslovsudspil. Tiden er ikke til mere snak, men med handling, siger Morten Østergaard.