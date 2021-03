Radikale: Vi ønsker ikke et realityshow i Støjberg-sag

Venstres tidligere næstformand Inger Støjberg, der er løsgænger i dag i Folketinget, vil ændre i lovgivningen, som skal justere indretningen af den rigsretssag, hvor hun selv står tiltalt.

Hun vil gøre det muligt for medier løbende at sende live-tv fra Rigsretten, samt at man skal kunne se, hvad de enkelte dommere stemmer for.

Det siger hun i en interview med Berlingske.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, siger nej til begge forslag. Han frygter, at Støjberg kun ønsker at skabe et realityshow om sin sag.

- Det vil være et nybrud, hvis man som tiltalt lykkes med at skaffe sig nye regler specifikt for sin egen retssag. Det er ikke en vej, jeg vil anbefale, at man går.

- Jeg er bekymret for, at hvis man laver en meget stor livetransmission af det, der foregår ved Rigsretten, at det så vil udvikle sig til noget, der har karakter af et realityshow, og at vi ikke sikre den fornødne ro, som Rigsretten har brug for til at behandle sagen, siger Hegaard til forslaget om live-tv.

- Vi skal ikke presse vidner og andre unødvendigt ved at stikke et kamera op i hovedet på dem. Rigsretten skal kunne arbejde i ro og mag, som det bør være i en retsstat.

- Der har været åbenhed i retsplejen siden 1849, så alle parter i en retssag sikres, at det går ordentlig for sig. Det vil sige, at borgere og journalister kan møde ind fra gaden og sikre, at det går ordentligt for sig. Det vil mange givetvis gøre her, tilføjer han.

Om det andet forslag siger Hegaard:

- Det forslag bygger på en grundlæggende mistillid til den måde, som de dommere vil stemme på. Det er en ærgerlig tilgang at have til det.

Rigsretssagen mod Støjberg er kun den sjette af sin slags i danmarkshistorien. Rigsretten er en særlig domstol, som behandler sager mod ministre for deres embedsførelse.

Støjbergs sag stammer fra 2016 og handler om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg udlændinge- og integrationsminister.

I et Facebook-opslag skriver Støjberg, at hun intet har at skjule.

- I sidste ende handler det om åbenhed - om, at danskerne skal kunne følge med i, hvad der foregår. Det synes jeg, er helt naturligt, skriver hun blandt andet.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, siger til Berlingske, at Rigsretten allerede er tilgængelig for offentligheden, og at det vil være op til retsformanden, om der skal gives tilladelse til live-tv. Sker det, er det fint med Preben Bang Henriksen, siger han.

For en måned siden meldte Støjberg sig ud af Venstre. Rigsretssagen begynder 2. september.