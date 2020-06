Ifølge Radikale Venstres forskningsordfører Stinus Lindgren har styrelserne en forkert opfattelse af, hvad det vil sige at bestille forskningsarbejde. (Arkivfoto)

Radikale: Pres på forskere skal lettes med flere penge

Ifølge Radikales forskningsordfører er det problematisk, at forskere oplever pres under myndighedsbetjening.

Ifølge en undersøgelse fra Dansk Magisterforening oplever forskere at blive presset på deres forskningsresultater, når de udfører arbejde for ministerier og styrelser.

Det skriver Dagbladet Information.

Undersøgelsens resultater er ekstremt problematiske, siger Stinus Lindgreen, forskningsordfører for Radikale Venstre.

- Det er en virkelig vigtig problemstilling, som vi bør sætte fokus på at få løst, siger Stinus Lindgreen.

Han peger på, at det er et problem, at forskning, er blevet mere afhængig af penge udefra.

- Det kan desværre føre til, at forskerne føler sig presset af dem, som står med posen med penge, til at give de resultater, de gerne vil have, siger Stinus Lindgreen.

Derfor mener han, at der bør bruges flere penge på offentligt finansieret forskning.

Derudover skal der ændres på styrelsernes opfattelse af, hvad der betales for, når man bestiller forskningsarbejde.

- Når vi beder forskere om at bruge deres ressourcer og viden på et bestemt område, skal vi lade dem være i fred og ro og vente på, at de kommer med resultater.

- Vi skal ikke presse dem til at komme med det svar, vi gerne vil høre, siger Stinus Lindgreen.

Ifølge Information er undersøgelsen baseret på en rundspørge til lidt under 5000 af Dansk Magisterforenings forskningsmedlemmer.

Heraf har 762 medlemmer svaret.

I undersøgelsen har 15 procent af de forskere, som arbejder med myndighedsbetjening, oplevet pres for at ændre deres forskningsresultater.

Derudover er ti procent blevet presset for at udskyde offentliggørelsen af deres resultater, mens syv procent har oplevet pres til ikke at offentliggøre deres forskningsresultater, skriver avisen.

Nogle af forskerne har oplevet flere former for pres, og går derfor igen i undersøgelsen.