Radikale: Enhedslisten må ud af busken om økonomisk politik

Det må stå for Enhedslistens egen regning, når partiet stiller et ultimativt krav om den økonomiske politik til en mulig kommende rød regering.

Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, afviser onsdag i Berlingske, at det kan komme på tale at hæve pensionsalderen. Partiet er heller ikke tilhænger af at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft.

Det har De Radikale foreslået for at sikre et større økonomisk råderum.

- Alle partier, der ønsker en langsigtet ansvarlig økonomi, og som ønsker at investere i børn, klima og uddannelse, er nødt til at svare på, hvordan man sikrer, at der er penge nok i kassen, og hvordan man sikrer, at der er mennesker nok, siger Sofie Carsten Nielsen til Ritzau.

Pernille Skipper kalder det "ultimativt" at Enhedslisten vil undlade at bakke op om dannelsen af en rød regering, "hvis ikke vi kan få en indikator for en ny og mere solidarisk retning for den økonomiske politik".

Sofie Carsten Nielsen holder fast i, at der bliver brug for flere hænder på arbejdsmarkedet og arbejdskraft fra udlandet.

- Det er de grundvilkår, vi ser.

- Og Enhedslisten kommer også til at svare på, hvordan man vil sikre, at der også i fremtiden er penge til at få ordentlige vilkår i daginstitutioner, pædagoger og lærere nok til vores børn og ordentlige uddannelser, siger hun.