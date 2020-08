Radikal vikar fik hænderne fulde af corona

Den radikale barselsvikar Nils Sjøberg har under coronakrisen kæmpet for at holde grænserne - specielt den tyske - så åbne som muligt. Her ved en demonstration 17. maj. Den 4. juni trak han endda justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd om de lukkede grænser.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix