Radikal stridsmand med paraderne oppe

Den tidligere landsformand for De Radikale, som torsdag den 3. december fylder 80 år, var senest i oktober ude med kritik af Sofie Carsten Nielsen, da hun netop havde afløst Morten Østergaard som partiets politiske leder.

Søren Bald har aldrig været bange for at blande sig.

- Jeg bruger nu to adjektiver om sagen, som du endelig må citere mig for: elendig og utroværdig krisehåndtering.

- Hun står med et gigantisk troværdighedsproblem, fordi hun har håndteret krisen på den måde, som hun har, sagde Søren Bald, som i dag er formand for De Radikale i Gribskov, til Jyllands-Posten.

De hårde svirp mod Sofie Carsten Nielsen faldt, efter at det kom frem, at den nyvalgte politiske leder havde kendt til en af sagerne om seksuelle krænkelser begået af Morten Østergaard.

Fra 2001 til 2009, da Søren Bald var landsformand for De Radikale, var han heller ikke bleg for at udløse løftede øjenbryn på Christiansborg.

Ved De Radikales landsmøde i 2004 drog han en parallel i udlændingedebatten mellem Dansk Folkepartis "hadske tone" og den nazistiske avis Der Stürmer fra Tyskland i tiden før og under Anden Verdenskrig.

En delegeret på landsmødet tog afstand fra sammenligningen. Og Dansk Folkepartis daværende formand, Pia Kjærsgaard, sagde, at hun havde medlidenhed med Søren Bald på grund af hans historieløshed.

Netop historie uddannede han sig ellers i, da han blev cand.mag. i samfundsfag og historie fra Københavns Universitet, efter at han tidligere havde taget uddannelsen som folkeskolelærer.

Søren Bald blev underviser på blandt andet Hærens Officersskole og Søværnets Officersskole, og han var i en periode adjunkt på Christianshavns Gymnasium.

I 1982 blev han imidlertid forstander for Krogerup Højskole, en stilling han beholdt frem til 2001.

Også her var han indblandet i konfrontationer og uenigheder med skolens personale. I et af tilfældene endte en medarbejder, der var blevet fyret, med at få 80.000 kroner i erstatning.