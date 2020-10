Radikal landsformand afviser orientering fra Auken i 2017

De Radikales landsformand, Svend Thorhauge, afviser på Twitter, at Ida Auken i 2017 har orienteret ham om en krænkelse begået af Morten Østergaard.

Meldingen kommer, efter at Ida Auken, der er på sygeorlov som folketingsmedlem for partiet, onsdag har beskyldt partiets nye leder, Sofie Carsten Nielsen, for at dække over tidligere leder Morten Østergaards krænkelser.

- Vi havde HB-møde (møde i hovedbestyrelsen, red.) i går med fuldt fremmøde, men uden hendes deltagelse.

- Det ville have klædt hende, at hun havde fremført sit ærinde der, skriver han.

Han skriver, at han ikke har yderligere kommentarer og ikke vil kommentere sagen yderligere.