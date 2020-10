Lotte Rod og Andreas Steenberg fra den radikale folketingsgruppe under torsdagens åbningsdebat.

Radikal kovending: Østergaard måtte gerne informere gruppen

Andreas Steenberg, konstitueret næstformand i radikal folketingsgruppe, forsøger at redde misforståelse ud.

Der har siden onsdagens dramatiske gruppemøde i den radikale folketingsgruppe hersket tvivl om, hvorvidt Lotte Rod bad den tidligere leder Morten Østergaard om at holde en krænkelsessag fortroligt.

Hun har dog efterfølgende anklaget Østergaard for at lyve, da folketingsgruppen direkte spurgte ham, om det var ham, som havde krænket Lotte Rod.

Andreas Steenberg, som er konstitueret næstformand i De Radikales folketingsgruppe, forsøger på Twitter at redde trådene ud.

Han har tidligere udtalt sig om, at det var Lotte Rods ønske og aftale med Morten Østergaard, at navnet på hendes krænker skulle holdes hemmeligt.

Og at det var grunden til, at Morten Østergaard ikke i første omgang fortalte folketingsgruppen, at det var ham, som havde krænket Lotte Rod.

- Jeg har udtalt mig om de snakke, der har været mellem Lotte og Morten. Jeg har talt ud fra den viden, jeg havde på det tidspunkt.

- Kun de to kendte indholdet af deres snakke. Jeg kan nu forstå, at Lotte sagde til Morten, at han gerne måtte orientere gruppen, skriver Andreas Steenberg på Twitter.

Tilbage i september fortalte Lotte Rod, at hun var blevet udsat for krænkelser i både Radikale Ungdom og internt i Det Radikale Venstre. Hun satte dog ikke navn på, hvem der havde krænket hende.

Senere satte hun dog navn på over for gruppeledelsen.

Morten Østergaard sagde i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag, at sagen var håndteret, og at den pågældende person havde fået en påtale.

Det viste sig dog, at det var Morten Østergaard, som var hovedperson selv. Han har for knap ti år siden lagt sin hånd på Lotte Rods lår mod hendes ønske.

Onsdag trak han sig som politisk leder for partiet efter det omtalte gruppemøde.