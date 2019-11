- Sidst jeg fik lov at tale, gjorde jeg det nede bagest fra salen. Men nu er det blevet muligt for mig at komme op på talerstolen. Og må jeg sige, I ser brandgodt ud, sagde 28-årige Kristian Hegaard, retsordfører for De Radikale, da han fredag formiddag for første gang holdt tale fra Folketingets talerstol. (Arkivfoto)

Radikal kørestolsbruger indtager talerstolen for første gang

Fredag formiddag var De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, for første gang på talerstolen i Folketingssalen.

Han har før holdt taler fra bagest i salen, men da ordføreren er kørestolsbruger, har det ikke været muligt at komme op på talerstolen før nu.

- At komme herop er et lille rul for mig, men jeg håber, at det er et stort rul for, at endnu flere kan få de muligheder, jeg har fået.

- At endnu flere kan opnå deres drømme og skabe håb, sagde han fra den nu handicapvenlige talerstol.

Han håber, at han med sin debut kan inspirere alle mennesker, også dem udenfor Christiansborg.

- Først og fremmest håber jeg, at det kan inspirere flere, ikke bare til at gå ind i politik, men til at forfølge de drømme de har, hvad enten det er at være læge, advokat eller direktør.

- Jeg håber, at det inspirerer folk til at tro på sig selv og gå hele vejen, hvis de brænder for en sag, forklarede han efter mødet i Folketingssalen.

Selv om han havde skrevet sin ordførertale på forhånd, var han spændt.

- Det var lidt sværere at sove i nat, end det plejer at være, og jeg havde et stort smil på læben, da jeg vågnede i morges, siger han.

Den radikale ordførers debut gav anledning til en del opmærksomhed fra salen.

Flere andre ordførere ønskede tillykke i deres taler, og adskillige politikere, herunder Zenia Stampe (R), Sofie Carsten Nielsen (R) og Peter Skaarup (DF) tog billeder og filmede Kristian Hegaard på talerstolen.

Der er med en større renovering af folketingssalen, som sluttede kort før Folketingets officielle åbning i oktober sidste år, blevet bygget en lift direkte til talerstolen.

Ud over liften er der også gjort plads til, at en kørestol kan køre ned gennem midtergangen.

Gulvtæppet er heller ikke længere grønt, men beige, så svagsynede kan skelne mellem stoleben, gulv og borde.