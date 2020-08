Radikal heavy metal-ordfører i Folketinget

Ikke mindst under coronakrisen, hvor han kontinuerligt har engageret sig ikke bare i det sundhedsfaglige, men også eksempelvis i datasikkerheden i app'en Smittestop.

Det var dog klimaet, der fik Stinus Lindgreen, der 9. august fylder 40, ind i Folketinget. Efter en uddannelse i datalogi, bioinformatik og forskning i klimaforandringer på New Zealand traf han beslutningen.

- Jeg havde aldrig været politisk aktiv før, men jeg følte et stort værdifællesskab med Radikale Venstre, sagde han efter valget til Altinget.

Det endte med en plads i Folketinget efter en kampagne med sloganet "En forsker i Folketinget". Her er han blandt andet sundheds- og ældreordfører samt forskningsordfører.

Stinus Lindgreen taler for videnskabelig evidens og fri forskning. Og så kæmper han mod alternativ behandling.

Ordføreren var senest oppe på de helt høje nagler, da Hjerteforeningen gav taletid til alternative behandlere i en kampagne rettet til unge.

- Naturligvis er det en rigtig god idé (at forsøge at nå unge, red.). Problemet var bare, at man her havde valgt en tilgang, der legitimerede en uskøn blanding af alternativ pseudovidenskab og decideret vås, rasede han i magasinet Ræson.

Så er glæden større ved hård rock. Ud over sine officielle ordførerskaber tog Stinus Lindgreen titlen "heavy metal-ordfører" på sig allerede kort efter valget.

- Jeg kritiserede tidligere finansloven for 2020 fra Socialdemokratiet for at have sjoflet heavy metal og afsætte nul kroner til området.

- Vi bevilger dobbelt så meget i De Radikales udspil, skrev han på Twitter i efteråret.