Folketingets nye epidemiudvalg får radikal formand

Folketinget har nedsat det epidemiudvalg, der fremover skal inddrages i tiltag for at begrænse epidemier.

De Radikales Stinus Lindgreen er valgt som formand, mens Venstres Sophie Løhde er næstformand.

- Jeg glæder mig til arbejdet i det nye, vigtige udvalg. Der bliver helt sikkert nok at se til, skriver Stinus Lindgreen på Twitter om udnævnelsen.

Som led i den nye epidemilov, der blev vedtaget i sidste uge og trådte i kraft den 1. marts, skal Folketinget have et epidemiudvalg.

Restriktioner med hjemmel i epidemiloven, som en regering vil indføre for at begrænse spredning af en epidemi, må ikke have et flertal i epidemiudvalget imod sig.

Det skal sikre en langt højere grad af parlamentarisk kontrol og medindflydelse på brugen af den nye epidemilov.

Udvalget fremgår af paragraf 9 i den nye epidemilov.

- Vedkommende minister kan alene fastsætte regler (...), hvis indholdet af reglerne sammen med en indstilling fra Epidemikommissionen forinden er forelagt for et af Folketinget nedsat udvalg og udvalget ikke har udtalt sig imod reglernes udstedelse.

Udvalget består af 21 medlemmer fordelt efter partiernes antal mandater i Folketinget.

Stinus Lindgreen har en ph.d. i bioinformatik og har tidligere arbejdet for Lundbeck. Han kom i Folketinget ved valget i 2019 under sloganet "En forsker i Folketinget".

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde i slutningen af februar om den nye, parlamentariske kontrol med regeringen under en epidemi:

- Jeg ser frem til det samarbejde med Folketinget. Det er jo også en mulighed for en regering til at dele lidt ud af ansvaret. Det er ikke et nemt ansvar at have.

- Så jeg ser frem til, at Folketingets kan have mulighed for at være med til at bære det ansvar. Og også en gang imellem være med til at tage de tunge beslutninger om for eksempel at lukke landet ned.