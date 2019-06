Radikal 2030-plan skal skaffe balance i statsbudgettet

Partiet har mandag offentliggjort sin økonomiske 2030-plan, der opstiller et samlet regnestykke for partiets politik.

Der skal bedre styr på de offentlige finanser, hvis De Radikale får noget at skulle have sagt efter valget.

Radikale lægger i planen vægt på økonomisk ansvarlighed, hvilket helt konkret betyder, at partiet vil stramme op på statens økonomi.

Med de nuværende fremskrivninger vil Danmark nemlig i årene efter 2025 og et godt stykke frem have underskud på statens budgetter.

Det vil partiet gøre op med ved blandt andet at afskaffe den grønne check og seniorjobordningen.

Radikale vil også sætte bo- og arveafgiften op fra de nuværende 5 til de 15 procent, som den tidligere var.

Og så forventer man, at man ved at åbne op for mere udenlandsk arbejdskraft kan tilføre statskassen to milliarder kroner årligt.

- Hvis ikke vi er klar til at hjælpe vores virksomheder og velfærdsinstitutioner med at få den arbejdskraft, som de desperat har brug for, så lader vi et alvorligt problem stå uløst hen.

- Vi svækker samtidig vores mulighed for, at økonomien kan få det endnu bedre. Derfor er et vigtigt element for os at sikre, at der er den arbejdskraft, vi har brug for, blandt andet ved at gøre det lettere at hente arbejdskraft udefra, hedder det i planen.

De Radikale lægger op til, at de offentlige udgifter følger med befolkningsudviklingen, så der løbende tilføres flere penge i takt med, at der eksempelvis bliver flere børn, der skal passes, og ældre, der skal plejes.

Det løber ifølge Finansministeriets regnemodel op i 20,5 milliarder kroner i 2025, svarende til 0,65 procent af bnp.