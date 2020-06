Rabat på færgebillet og storebæltsbro på forhandlingsbordet

Det er blandt noget af det, som regeringen ifølge flere partier forestiller sig at diskutere under forhandlingerne om udmøntningen af 700 millioner kroner til en økonomisk sommerpakke. Den skal sætte gang i økonomien grundet coronasituationen.

Nedsat pris eller gratis at køre over Storebæltsbroen, billigere eller gratis færgebilletter, og skattefradrag til sommerhusudlejere.

Som en del af aftalen om udfasning af hjælpepakker og udbetaling af indefrosne feriepenge, der landede natten til mandag, blev partierne enige om at afsætte midler til sommerpakken.

Den skal ifølge aftaleteksten indeholde konkrete initiativer, der skal få danskerne til at rejse rundt i landet og bruge kultur- og naturoplevelser over sommeren, hvor mange forventes at blive hjemme på grund af coronasituationen.

Forhandlingerne kommer til foregå i Erhvervsministeriet.

Mandag ved middagstid er der ikke indkaldt til forhandlinger endnu. Men flere partier forventer, at der vil ske snarest, da der helst hurtigst muligt skal laves en aftale.

Venstre har tidligere foreslået en stor skattelettelse til udlejere af sommerhuse.

Det forslag vil partiet nu hive med ind i forhandlingerne om sommerpakken, siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

- Sommerhusbranchen været meget hårdt ramt, og derfor ønsker vi at fordoble bundfradraget for sommerhusudlejning, siger han.

Konkret foreslår Venstre, at det eksisterende bundfradrag for indtægter fra udlejning af sommerhuse fordobles i 2020.

Som bundfradraget er nu, er de første 11.500 kroner af lejeindtægten skattefri, hvis man udlejer privat. Og det skattefri beløb er 41.800, hvis man udlejer gennem et bureau.

Det vil ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening kunne give sommerhusejerne et samlet udbytte på omkring 70 millioner kroner.

- Og så synes jeg, at forslag, som kan få danskerne til at komme mere rundt i fædrelandet i form af reducerede billetpriser til færger og broer også er vigtigt, siger Torsten Schack Pedersen.

Mona Juul, som er erhvervsordfører for De Konservative, glæder sig til at se regeringens oplæg til, hvordan en sommerpakke skal strikkes sammen.

- Hvad er det for initiativer, der skal være i det, hvordan skal de administreres, og hvordan bliver pengene brugt bedst muligt?, siger hun.

- Nu er der jo lavet en beløbsramme, og så er det jo vigtigt, at vi kaster pengene i de helt rigtige ting.