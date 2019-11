Rådmænd afviser kritik af a-kasser: Ledige er ikke kræsne

I København mener beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), at kommunens a-kasser er for bløde ved nyuddannede akademikere, som de hellere vil pleje end presse ud på arbejdsmarkedet.

- Det ville overraske mig rigtig meget, hvis a-kasser i Aalborg eller andre steder i Danmark ikke prøver på at få deres medlemmer i arbejde, siger rådmand for familie og beskæftigelse i Aalborg Nuuradiin S. Hussein (S).

- Det er mit indtryk, at a-kassen er lige så optaget af at hjælpe de ledige ud i job, som de er i jobcenteret, siger Brian Dybro (SF), der er rådmand for beskæftigelse i Odense.

Han mener, at debatten om ledige akademikere er blevet mærkelig af krav fra blandt andet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om, at nyuddannede akademikere skal søge job i Netto.

- Det er ikke mit indtryk, at man som ledig akademiker er kræsen. Jeg synes, at det er at forfladige diskussionen lidt at sige, at man bare kan søge job i Netto, siger Brian Dybro.

- Så mange job er der jo heller ikke i Netto.

Han mener, at det blot vil besværliggøre opgaven at få ufaglærte i Odense i arbejde, hvis akademikerne i stimer begynder at tage job uden kvalifikationskrav.

I Aalborg fortæller Nuuradiin S. Hussein, at kommunen forsøger at få ledige akademikerne til at tænke på at søge job i hele Nordjylland fremfor at begynde at søge job længere væk fra det, de er uddannet i.

I Odense arbejder kommunen ifølge Brian Dybro med at forbedre de ledige akademikeres evne til at byde sig til hos virksomheder, der kan få noget ud af deres evner.

Begge rådmænd understreger, at deres kommuners budgetter belastes af de mange ledige nyuddannede akademikere fra byernes to universiteter.

Kommunerne skal både bruge penge og ansatte på at hjælpe de ledige nyuddannede akademikere i arbejde. De påvirker ligeledes kommunernes bloktilskud, desto højere ledigheden er i kommunerne.