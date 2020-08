Rådgiver støtter Støjberg: Accepterede undtagelser i adskillelser

Det husker hendes daværende særlige rådgiver, Mark Thorsen, fredag, da han afgiver forklaring for Instrukskommissionen, der er nedsat for at se på sagen, der opstod i 2016 og førte til ulovlig adskillelse af asylpar.

- Det er en lidt træt accept, som når man trækker på skuldrene og siger, "så er det jo sådan, det er", siger han.

Parrene havde krav på en individuel vurdering, og selv om Støjberg og Thorsen pressede på for at gå så langt som muligt, så accepterede de med egne ord det.

Det skete på et møde med departementschef Uffe Toudal Pedersen 10. februar 2016, husker Thorsen.

- Ligesom hvis man skændes med sin kæreste, og man på et tidspunkt konstaterer, at man ikke skændes mere, så trækker man på skuldrene. Hun verbaliserer ikke. Men hun har forstået budskabet, siger han fredag.

Mark Thorsen er under sin afhøring underlagt regler om strafansvar.

Han fik i slutningen af januar det indtryk af embedsværket, at de frit kunne adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Men efterhånden stod det klart, at der skulle tages individuelle hensyn.

Hans forklaringer lægger sig op ad Støjbergs, som han arbejdede tæt sammen med. Hun har tidligere forklaret, at hun godkendte et notat, hvor individuelle hensyn var nævnt.

Det har hun betegnet som et notat, der er "helt centralt", men hun har ikke nævnt det under samråd eller interview i løbet af de fire år, sagen har eksisteret.

Under afhøringerne har flere embedsfolk dog sagt, at de ikke tillagde notatet nogen betydning. I stedet blev der lagt vægt på en pressemeddelelse, hvor Støjberg pressede på for at få fjernet et afsnit om individuelle hensyn.

Det førte til, at asylpar blev adskilt ulovligt.