R vil lokke partier ud af busken med delmål for udledning

Klima ventes at blive et af de store emner i det politiske efterår. De Radikale sætter et delmål om at reducere udledning af drivhusgasser med 54 procent i 2025 i et forsøg på at presse regeringen, der oprindeligt helst var fri for delmål.

Det siger politisk leder Morten Østergaard (R) forud for partiets sommergruppemøde mandag.

- Vores altoverskyggende prioritet er at bekæmpe klimaforandringerne. Vi vil sætte det øverst på dagsordenen i efteråret. Vi skal fastsætte målet for, hvor meget vi med det her folketing og denne regering vil tage på os af ansvar.

- Det helt rimelige er, at vi i første halvdel af dette årti klarer halvdelen af den udfordring, vi har foran os, siger han.

Han henviser dermed til, at et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at Danmark i 2030 skal udlede 70 procent mindre drivhusgasser.

Da klimaloven blev vedtaget i december 2019, var det partierne i rød blok uden om regeringen, der måtte presse på for overhovedet at få delmål indført.

I de første 30 år siden 1990 skønnes Danmark at have skåret 38 procent af udslippet. Dermed skal næsten halvdelen af opgaven løses i de næste 10 år.

Det uafhængige klimaråd foreslog i marts, at reduktionsmålet skal ligge mellem 50 og 54 procent i 2025.

Ifølge Klimarådets formand, professor Peter Møllgaard, er et 2025-mål vigtigt for at sikre den nødvendige klimahandling på kort sigt.

Støttepartierne samt Alternativet er ligesom Venstre og De Konservative tilhængere af et delmål. Men de er uenige om det konkrete tal.

Det har stået klart i et halvt år, men partierne er endnu ikke gået sammen for at presse regeringen.

- Vi håber bestemt at kunne lave en bred alliance med en række partier om et ambitiøst delmål. Det er en væsentlig prioritering af de ressourcer, vi har til rådighed og den politiske indsats. Så jeg håber på en positiv reaktion, siger Morten Østergaard.

De Konservative kalder Klimarådets anbefaling fornuftig, SF foreslår 52 procent, Enhedslisten foreslår 55 procent og Alternativet 60 procent.

Regeringen vil ikke forholde sig til et konkret tal.

- Socialdemokratiet bakker op om, at der skal laves et indikativt delmål for 2025, hvilket også er en del af aftalen om klimaloven. Et delmål skal drøftes og besluttes senere på året, skriver klimaordfører Anne Paulin (S) i en kommentar.

Venstre er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse om, hvad tallet skal være.