R ser positive meldinger fra statsminister om langsigtet plan

Statsminister Mette Frederiksen (S) lovede onsdag i en debat i Folketingssalen, at der kommer en langsigtet plan for den videre genåbning.

- Jeg hører, at regeringen er klar til at lave det, vi har efterlyst. Nemlig en langsigtet plan for genåbning af Danmark, hvor man kan se, hvad det er, vi styrer efter, og i hvilken rækkefølge vi har tænkt os at afvikle restriktionerne, siger Østergaard.

- Og samtidig også vil gøre det i en åbenhed, hvor vi trækker på uafhængig og uvildig rådgivning, der kobler sundhed og økonomi, så alle kan følge med. Det er utrolig gavnligt for hele processen og også til resultatet, siger han.

Det handler om at finde den gyldne mellemvej, sagde Frederiksen blandt andet.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, minder dog om, at partierne ser forskelligt på den gyldne mellemvej. Enhedslistens mantra er forsigtighed frem for alt.

- Vi skal netop sigte efter den gyldne mellemvej. Jeg er ikke helt sikker på, at vi alle er enige om, hvor den præcis er.

- Det er tydeligt, at der er partier, som har mere lyst til, at der er restauranter og caféer, som skal åbne med det samme. Så er vi nogle, som er lidt mere forsigtige af hensyn til vores sundhedsvæsen, siger Skipper.

Torsdagens møde skulle have fundet sted onsdag aften. Men det blev aflyst, efter at Mette Frederiksen lige pludselig måtte forlade Christiansborg og skynde sig på Herlev Hospital. Begrundelsen var akut sygdom i den nærmeste familie.

Det viste sig dog, at det ikke var alvorligt, skrev statsministeren selv på Facebook onsdag aften:

- Vi fik lige en lille forskrækkelse tidligere i dag og måtte forbi sygehuset. Det viste sig heldigvis ikke at være alvorligt. Jeg beklager overfor Folketinget, at jeg måtte gå fra vores gode debat.

- Tak til partilederne for jeres forståelse og hilsner. Tænk at have så gode kolleger. Og tak til personalet på Herlev. Både fra moren og statsministeren, skrev hun.

Ifølge B.T. var der tale om statsministerens 14-årige søn. Der er dog ikke oplysninger om, hvilken sygdom der er tale om.

Torsdagens møde er et virtuelt et af slagsen. Det finder sted fra klokken 10 til 12.

Mette Frederiksen understregede onsdag, at det er regeringens opfattelse, at smittespredningen i Danmark er under kontrol.

- Smitten er under kontrol, og vi er lykkedes med den danske strategi, sagde hun.