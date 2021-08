R-leder ville gøre Hegaard til minister trods krænkelsessag

I Radio4-programmet "Absolut Flertal" får Christiansborgs partiformænd lov at tegne et billede af Danmark, som det ville se ud, hvis partiet havde flertal til at bestemme.

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, var klar til at gøre Kristian Hegaard til minister, selv om hun var bekendt med de sager, som torsdag førte til, at han trak sig som Folketingsmedlem.

Her meldte Sofie Carsen Neilsen ud, hvem hun ville tildele en ministerpost, hvis de Radikale kom til magten.

"Jeg kunne give ministerposter til hele folketingsgruppen. Samira (Nawa red.) som beskæftigelsesminister, Andreas Steenberg som skatteminister og Kristian Hegaard som socialminister," sagde Sofie Carsten Nielsen i interviewet.

Da hun kom med denne vurdering, var hun oplyst om mindst én af de sager om "grænseoverskridende adfærd", som torsdag aften fik Kristian Hegaard til at trække sig fra den radikale folketingsgruppe og annoncere sin afgang fra dansk politik. Sofie Carsten Nielsen var bekendt med, at der var blevet klaget over Kristian Hegaard, og hun havde også haft ham til samtale om sagen.

- Dette forløb sætter igen et alvorligt spørgsmålstegn ved Sofie Carsten Nielsens dømmekraft. Der vil være mange vælgere, som vil have svært ved at forstå, at hun var klar til at gøre Kristian Hegaard til minister - selv om han havde en krænkelsessag på halsen. Dermed undergraver hun sit eget løfte om, at de Radikale vil gøre alt for at udrydde sexisme og få ryddet op i den politiske kultur, siger Thomas Larsen, der er politisk redaktør for Radio4.

Han noterer samtidig, at den nye sag om Kristian Hegaard minder om forløbet, da den tidligere radikale partiformand, Morten Østergaard, måtte forlade dansk politik.

- Dengang stod hun i spidsen for de Radikales opgør med sexismen, parallelt med at hun vidste, at Morten Østergaard var involveret i adskillige krænkelsessager. Det slog skår af hendes troværdighed, og hun risikerer, at det samme sker nu, siger Thomas Larsen.

Radio4 har forsøgt at få et interview med formand for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, men hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen.