R-leder kritiseres for det der opfattes som nazireference

Østergaard rettede kritik af Socialdemokratiets økonomiske politik efter formand Mette Frederiksens (S) udmelding om, at S efter næste folketingsvalg går efter at danne regering alene uden andre partier.

- Sådan et rødbrunt kabinet, der med en socialdemokratisk regering med SF og Dansk Folkeparti som grundlag - skulle de være i stand til at øge muligheden for at investere i fællesskabet?

- Det har jeg svært ved at se, sagde Østergaard til avisen.

Udtrykket "rødbrunt" forbindes med brunskjorterne og nazisterne, lyder kritikken. Den er blandt andet kommet fra Socialdemokratiet, DF, Venstre og SF samt diverse historikere og eksperter.

I Deadline på DR2 har Østergaard afvist, at det er en nazireference. Det samme svar har han givet til Berlingske og Kristeligt Dagblad.

- Det, der forener partierne, er noget meget venstreorienteret økonomisk politik og en højreorienteret udlændingepolitik. Det handler ikke om fortiden, det handler om fremtiden. Længere er den ikke, skriver Østergaard i en sms til de to medier.

Torsdag aften blev Mette Frederiksen i Deadline på DR2 spurgt ind til Østergaards kommentar.

- Det er ikke mit temperament. Jeg synes, at man skal blive på den politiske diskussion, sagde Mette Frederiksen.

- Jeg har det nok grundlæggende sådan, at hvis ikke vi politikere udviser respekt for hinanden og er ordentlige, så er det lige før, at vi ikke kan kræve, at danskerne har respekt for os.

- Så jeg kommer ikke til at diskutere på den måde.

SF-formand Pia Olsen Dyhr har på Twitter skrevet, at det er "vildt hvor desperat manden er" om Østergaard.

Til Børsen har Peter Skaarup, DF's gruppeformand udtalt, at Østergaard ikke skal tage det så tungt, at Socialdemokratiet ikke ønsker at danne regering med De Radikale, hvilket der ellers er tradition for.

- Han bør afholde sig fra de bombastiske meldinger. Det er jo ikke verdens undergang.

- Der er bare sket det, at S siger, at de ikke vil danne regering med De Radikale. Det må han se at overleve, sagde Skaarup til Børsen onsdag.