R inden forhandlinger: Fint at slå klima og finanslov sammen

- Vi står i anden bølge af en pandemi, en lurende økonomisk krise og klimakrisen er her også endnu. Så der er meget at gøre, siger hun.

- Derfor synes jeg, at det er fornuftigt, at man lægger den grønne genstart sammen med de her finanslovsforhandlinger. Der skal noget til, for at vi får skubbet gang i både økonomien og får løst klimaudfordringerne.

På et pressemøde mandag meddelte finansminister, Nicolai Wammen (S), at regeringen vil vente til begyndelsen af 2021 med at spille ud med klimareduktioner i landbruget.

Sofie Carsten Nielsen mener dog ikke, at landbruget er helt ude af spillet i finanslovsforhandlingerne.

- Det er fair nok, at de tekniske ting omkring landbruget er udskudt. Men vi kan jo sagtens træffe beslutninger nu for eksempel om udtagning af landbrugsjord, og det kommer vi til, siger hun.

Dermed lægger De Radikale i de indledende forhandlinger om næste års finansliv generelt en mere afdæmpet linje, end partiet tidligere har lagt op til.

For bare en måned siden fastholdt Sofie Carsten Nielsen i sin første tale som ny leder for De Radikale truslen om at stemme imod finansloven, medmindre regeringen ville halvere udslippet af drivhusgasser i 2025 målt i forhold til niveauet i 1990.

Den trussel er droppet.

I et interview med Politiken sagde Sofie Carsten Nielsen i forrige uge, at hun ikke mener, at De Radikale er i en position, hvor det skal "bruge resten af efteråret på at udstede trusler om valg".

Udmeldingen kom, efter Sofie Carsten Nielsen som del af R-ledelsen allerede én gang tidligere i valgperioden havde truet med at vælte regeringen. Det skulle ske, hvis der ikke blev indgået en stor klimaaftale inden grundlovsdag. Den trussel blev dog også droppet.

De Radikale har den seneste tid været centrum for et opgør om krænkelsessager, som har ført både lederskifte og dårlige meningsmålinger med sig.