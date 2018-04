R: Udsatte børn skal hjælpes med sprog før skolen

Børn af indvandrere, migranter og flygtninge, som vokser op i ghettoer, skal ikke sprogtestes i 0. klasse i folkeskolen. Så er det for sent. Børnene skal allerede hjælpes med dansk i vuggestuer og børnehaver.

Det mener De Radikales politiske leder, Morten Østergaard. Han afviser kritik fra undervisningsminister Merete Riisager (LA). Hun mener, at De Radikale fejler, når de ikke vil sprogteste ikkevestlige børn i 0. klasse.

- Man forbløffes over, at ministre ikke søger at finde kompromiset. I stedet for at tale sig fra hinanden, siger Morten Østergaard.

- Vi er alle enige i, at der skal gøres mere for dem, der starter i skolen med et ikke alderssvarende dansk. Vi er uenige i, om vi skal vente, til de er færdige med børnehaveklassen og så dunke dem i hovedet med en eksamen.

Regeringen vil sprogteste børn fra udsatte boligområder og sikre, at ikkevestlige børn kommer i vuggestue og børnehave, så de lærer bedre dansk.

Sprogtesten er nødvendig, fordi hvert tiende nyt skolebarn har ikkevestlig baggrund. De kan kun klare sig i skolen, hvis de taler dansk lige så godt som etnisk danske børn, mener Merete Riisager.

Allerede i 2. klasse er der forskel på, hvor godt børn læser. Der er op til 1,5 karakterpoints forskel på etnisk danske og ikkevestlige børn. Indvandrerbørn har 3-4 gange så stor risiko for at præstere lavt, påpeger ministeren.

- Sprogprøven er fuldstændig afgørende for børn i belastede boligområder. For mange børn starter i skolen uden at kunne et funktionelt dansk. Det forfølger dem hele vejen gennem grundskolen, siger Merete Riisager.

Morten Østergaard beder ministeren lytte til fagfolk.

- Ingen lærere, pædagoger eller skoleledere efterlyser en stopprøve i børnehaveklassen. Alle kan se, at det ikke hjælper at slå børn i hovedet med deres problemer. Der er brug for en langt tidligere indsats, mener Morten Østergaard.