R: Regeringen lægger op til kæmpe smuthul i klimalov

Regeringens oplæg til en klimalov er ifølge støttepartiet Radikale Venstre alt for blød og uden sanktioner.

I et notat givet til de politikere, der fredag skal forhandle den kommende klimalov, vil regeringen ikke tvinge sig selv eller fremtidige ministre at handle, hvis man ikke ser ud til at nå klimamålene.

Det skriver Politiken.

Det falder langt fra i god jord hos Radikale Venstre, der har klimaet som en af sine absolutte mærkesager.

- Det duer ikke, at ministeren bare kan sige "nåh, vi når ikke målene" og så forklare hvorfor. Der skal selvfølgelig ny handling på bordet.

- Hvis loven skal være bindende, og det synes vi, den skal, så skal der være et krav om handling. Det er også det, vi har talt om, når vi har talt om sanktioner, siger Radikale Venstres klimaordfører, Ida Auken.

Af notatet fremgår det, at loven vil følge en såkaldt "følg eller forklar"-model. Den indebærer, at udviklingen i nedbringelsen af drivhusgasser skal følges, og at ministeren periodevis skal opdatere Folketinget.

Men anden del af ligningen er, at regeringen altså kun lægger op til, at ministeren skal forklare sig, hvis ikke drivhusgasserne nedbringes som krævet i loven. Og at ministeren altså ikke er forpligtiget til at rette op med nye initiativer.

- Er man ikke på rette kurs, så skal det have en konsekvens. Og ministeren skal have handlepligt.

- Det er et kæmpe smuthul, man åbner, hvis ministeren bare kan forklare sig ud af situationen. Så bliver det bare til sniksnak. Vi skal have handlingerne på bordet, hvis ikke man er på rette spor, siger Ida Auken.

En lempelig lov kan være nøglen til at få en bred aftale i Folketinget for loven, der efter planen skal lægge rammerne for den danske klimaindsats i årtier frem.

- En bred aftale, der ikke binder, er dårligere end en smal aftale, der rent faktisk binder. Og min opfattelse er, at der er flere borgerlige partier i Folketinget, der er klar på en betydeligt strammere lov end dette her.

- Så det tror jeg, der er flertal for i Folketinget, siger Ida Auken.