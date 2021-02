Psykolog var Madsens gidsel - sank sammen da hun slap fri

Frygten for, hvad der skulle ske, fremgår tydeligt i ansigtet på den fængselspsykolog, som den drabsdømte livstidsfange Peter Madsen holdt som gidsel under sin flugt fra Herstedvester Fængsel i oktober.

Hun er bange. Hun går et par skridt bag Peter Madsen. Hun har begge hænder på ryggen. Hendes øjne er blanke, og blikket flakker. Munden er sammenbidt.

Videoen er i farver, og opløsningen er i høj kvalitet. Og flere gange zoomer kameraet helt tæt på kvindens ansigt. Hun er rædselsslagen.

Med en pistolattrap og et falsk bombebælte truede Madsen ved flugten psykologen til at makke ret, og han fik en fængselsbetjent til at lukke sig ud af fængselsbygningen. Under hele forløbet følger psykologen ham med få skridts afstand.

Madsen lægger på videoen ikke hånd på kvinden. Men den ene hånd går han med inde under jakken. I den holder han den efterligning af en Beretta 92-pistol, som han har fremstillet i fængslets værksted.

Hele vejen til porten fra fængselsgården og ud til friheden følger psykologen med Peter Madsen. Hun er en yngre kvinde. Mørkhåret.

Først ved den grønne gitterport, som åbner, da de to kommer derhen - fordi en bil er på vej ind i fængslet - lader Madsen psykologen gå.

Han vender sig mod hende, siger noget, og hun vender om. Først bukker hun sig let fremover. Hun retter sig op og går videre. Nogle meter efter synker hun sammen.

Peter Madsen sidder i retten og ser videoen.

- Ja, hun er frygtelig bange. Det er jeg virkelig ked af, fortæller Peter Madsen, som ellers har brugt lang tid på at gøre rede for, hvordan han havde planlagt sin flugt, så den ville gøre mindst mulig skade på andre.

Ved en normal retssag ville psykologen skulle vidne mod Madsen. Men fordi Madsen har erkendt sig skyldig, kommer det ikke til at ske. I en tilståelsessag er det nemlig ikke nødvendigt med bevisførelse.

Madsen skal dog forklare sig om sagens overordnede træk, så dommer Martin Broms kan godkende tilståelsen. Derefter vil Peter Madsen senere tirsdag få en dom i sagen.

Peter Madsen afsoner i forvejen en livstidsdom for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Straffen for flugten kommer derfor ikke til at få nogen praktisk betydning.