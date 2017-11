Psykolog: Når præst står bag overgreb er det ekstra svært

Når børn bliver udsat for seksuelle overgreb begået af en præst, kan overgrebene være ekstra svære at få frem i lyset, fordi det er en tillidsperson, der udnytter sin stilling.

Tidligere i november blev en præst fra Tømmerup dømt for seksuelle overgreb, og torsdag oplyser politiet, at en 30-årig frikirkepræst fra Silkeborg er blevet tiltalt.

- Det er en tillidsperson, som omverdenen ikke mistænker for at misbruge sin position. Tilsvarende er det autoritet, og derfor er det ekstra svært for børnene, siger Kuno Sørensen og fortsætter:

- Det er i forvejen svært, fordi det er ydmygende, nedværdigende og skamfuldt. Men det, at det er en så vellidt autoritetsperson gør det endnu sværere. Dels fordi børnene kunne tænke, hvordan kan de tro på mig?

Den 30-årige ungdomspræst er tiltalt for at have udnyttet sin stilling og over lang tid have psykisk manipuleret med ofrene.

Han er tiltalt for overgreb mod otte børn og unge - heraf skal han ifølge anklagen have gennemført samleje med tre. Overgrebene skal være foregået fra marts 2007 til november 2011.

Først i 2016 begyndte sagen for alvor at rulle, da anmeldelser begyndte at tikke ind, men Midt- og Vestjyllands Politi har kendt til anklager om muligt misbrug i frikirken siden 2010.

Ofte kan en krænker holde offeret tavst i lang tid, forklarer psykologen.

- Det kan lykkes for krænkeren at holde offeret tavs gennem lang tid, fordi de kan have svært ved at have modet til at tro på, at nogen til tro på dem.

- Ofte formår de at manipulere børnene til at tro, at de overgreb, de er udsat for, ikke er så slemme. I forhold til Tømmerup-præsten hørte vi eksempelvis, at han manipulerede en af pigerne så meget, at hun troede, at hun skulle giftes med ham, siger Kuno Sørensen.

I sagen mod præsten Dan Peschack fra Tømmerup endte det med en dom på ti års fængsel i byretten. Dommen er dog anket til landsretten.

I den sag var overgrebene mod otte børn, og de fandt sted over en tiårig periode fra 2006 til 2016.