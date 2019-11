Psykolog: Baby kan få godt liv trods opvækst i flygtningelejr

Selv om han har mistet begge sine forældre, har boet i en flygtningelejr og været underernæret, er der stadig gode muligheder for et godt liv for den 11 måneder gamle baby, som Danmark har hentet ud af Syrien.

Sådan lyder det fra Anne-Sophie Dybdal, der er psykolog i Red Barnet med speciale i flygtningebørn.

Danske myndigheder har hentet en forældreløs dreng til en dansk-somalisk kvinde ud af al-Hol-lejren i Syrien. Torsdag kom han til Danmark.

Drengen har ifølge flere medier lidt af underernæring. Barnets mor døde i marts i et luftangreb i Syrien, og barnets far skulle også have mistet livet i Syrien.

- Når børn har sultet eller været fejlernæret, er man i mindre vækst, og det kan påvirke ens indlæringsevner.

- Mange børn, der vokser op i flygtningelejre, er desuden vant til, at tingene kan udvikle sig meget hurtigt og har en vedvarende stresstilstand i hjernen, siger hun.

Derfor er det ifølge Anne-Sophie Dybdal vigtigt, at drengen hurtigst muligt får en normal hverdag i trygge rammer. Ifølge flere medier skal han nu være hos sin mormor og morfar, der bor i Danmark.

- Det væsentlige for det her barn er hurtigt at få en almindelig dagligdag med tilstrækkelig med mad og søvn, og at han bliver stimuleret og får mulighed for at lege og har voksne omkring ham, siger Anne-Sophie Dybdal.

Selv om den 11 måneder gamle dreng ikke har haft en normal vækst, har han en alder, hvor meget kan reddes.

- Vi har ikke nogen statistik sammenhæng mellem børn, der er vokset op i flygtningelejr, og børn, der ikke klarer sig godt.

- Der er selvfølgelig det forhold, at han har mistet sine forældre, men der er rigtig gode chancer for at få et rigtig godt børneliv og have venner.

- Det kræver en kærlig og konsekvent opdragelse, hvor han blive støttet og elsket af sine nærmeste, siger hun.

Hun håber, at barnet nu får ro til at vokse op og gå i daginstitution, uden at der er fokus på, at han har mere i bagagen end normale børn.

- Man skal huske på, at han ikke er en lille soldat, men bare et helt almindeligt lille barn, siger Anne-Sophie Dybdal.