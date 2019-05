Ifølge Sind-formand Knud Kristensen mangler der generelt synlighed om de akuttilbud for psykisk sygdom, der er rundt i landet. I nogle byer er det eksempelvis kommunen, som står for akuttilbuddet i en del af døgnet, mens det i et andet tidsrum kan være den psykiatriske afdeling på et sygehus. (Genrefoto).

Psykisk sygdom kan få eget akutnummer

Forslaget møder opbakning fra landsforeningen for psykisk sundhed, Sind, som mener, at psykisk syge og deres pårørende nogle gange løber panden mod en mur, når de skal ringe efter hjælp i sundhedsvæsenet.

Derfor skal der være et akutnummer - 115 - til psykisk sygdom, som skal fungere på linje med 112 og 114. Det foreslår et panel af syv fagfolk i Politiken.

