Psykisk syg fængslet for kast med salmiakspiritus i tog

En 44-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i tre uger for at have slået en togkontrollør og kastet salmiakspiritus i ansigtet på to kvinder.

Manden er ifølge Espen Godiksen blevet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Det er uvist, hvordan den 44-årige forholder sig til sigtelsen, eller om han har kæret fængslingen.

Det var lørdag eftermiddag, at politi og ambulancer var til stede ved Ny Ellebjerg Station i Valby, hvor en mand blev anholdt for at have kastet salmiakspiritus mod passagerer i et S-tog.

Den 44-årige er sigtet for almindelig vold ved at have slået togkontrolleren i ansigtet. For forholdene med salmiakspiritussen er han sigtet for grov vold.

Salmiakspiritus er en gennemsigtig væske, der kan bruges til rengøring, hvis det blandes op med vand.

Hvis det kommer i kontakt med huden, kan det forårsage svære ætsninger, øjenskader eller koste nogen livet, alt efter hvor stor mængden er, og hvilken koncentration der er tale om.

Det kan også give skader på luftvejene, hvis man indånder en sky af midlet, når det fordamper.

Det vides ikke, hvor alvorlige de to kvinders skader er.