Psykiatriske patienter udsættes oftere for tvang

De mål er ikke blevet nået. Der er færre mennesker, der bliver bæltefikseret, men der er ikke tale om en halvering. Og den samlede anvendelse af tvang er steget.

Der blev aftalt et udgangspunkt, som i dette tilfælde var et gennemsnit af årene 2011-2013. I de tre år skete der i gennemsnit 5688 bæltefikseringer. I 2020 var tallet 3712.

I årene 2011-2013 blev 5633 voksne i gennemsnit udsat for en eller flere former for tvang. I 2020 var det tal 5923 personer.

Det viser en ny og afsluttende rapport fra Sundhedsstyrelsen om aftalen, som de har fulgt tæt under hele processen.

Ifølge vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, Så var der en stærk tro på, at det kunne lade sig gøre, selv om man godt vidste, at det var et ambitiøst mål.

- Men at vi i dag står i en situation, hvor der samlet set er flere mennesker, der udsættes for tvang end i 2014. Det er både trist, utilfredsstillende og bekymrende, siger Helene Probst.

Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri, er ikke imponeret over, hvad der er opnået.

Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende, der kender et menneske med psykisk sygdom.

- Det ender med at blive en tom aftale, når man ikke er villige til at lade ressourcerne følge med.

- Grundlæggende er problemet, at psykiatrien er i knæ, og du kommer ikke til, at kunne løse tvangsproblematikken, før du er villig til at tilføje flere ressourcer, siger Jane Alrø Sørensen.

Hos Sundhedsstyrelsen mener man dog, at man skal passe på med kun at fokusere på penge.

- Jeg tror, vi skal passe meget på med at sige, at der er én løsning, psykiatrien skal have et generelt løft og det koster nogle penge, men der er også brug for et bredere fokus, siger vicedirektøren i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Og det er man da også enige i hos Bedre Psykiatri.

- Du kan ikke bare sende penge, de er nødt til at komme med krav om mere personale og bedre behandlingsformer, siger Jane Alrø Sørensen.

I 2020 blev 23,6 procent af alle voksne og 17,2 procent af alle børn, der blev indlagt i psykiatrien, udsat for tvang. Det oplyser Bedre Psykiatri.

