Psykiatrien presset: Folk har ventet med at søge hjælp

Her slås man med overbelægning på de psykiatriske afdelinger, hvor belægningen den seneste tid har været mellem 100 og 120 procent.

- Der er flere årsager. Men en del af det skyldes coronasituationen i foråret og hen over sommeren, hvor nogle patienter nok har forsømt at søge hjælp på det tidspunkt, de havde brug for det, siger direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland Tina Ebler.

- Så nogle har gået og er blevet mere syge i den periode, siger hun.

En anden faktor er ifølge direktøren, at både kommuner og regionen i højere grad er gået over til at kommunikere med psykiatriske patienter via telefon og video under coronaen.

- Så man har ikke haft den støtte i sit hjem, som man plejer at have. Det har måske også gjort, at nogle har fået det dårligere, siger Tina Ebler.

Endelig har nedlukningen af domstolene i foråret medført, at nogle patienter har ventet længere end ellers på retlige afgørelser og ikke har kunnet udskrives.

Sammenlagt har det øget presset på de psykiatriske sengepladser i den midtjyske region.

Der er dog ingen med behov for indlæggelse, som bliver afvist, forsikrer direktøren.

- Vi vil jo gerne have, at de patienter, som har brug for vores hjælp og for indlæggelse, kan komme ind til os. Det er derfor, vi har overbelægning.

- Men det er ikke sjovt for hverken patienter eller medarbejdere, så vi vil gerne undgå den situation, siger Tina Ebler.

Ifølge direktøren sker det kun "meget sjældent", at der er senge på gangene på de psykiatriske afdelinger.

Man prøver at løse problemet ved at inddrage eksempelvis aktivitetsrum.

Der er ifølge Tina Ebler flere sengepladser på vej, som på længere sigt kan løse problemet.

I Region Syddanmark har man ikke set et tilsvarende øget pres på de psykiatriske sengeafsnit.

Her er 533 ud af 597 sengepladser for tiden i brug, oplyser sekretariats- og kommunikationschef John Zola.