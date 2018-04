Psykiatere må udskrive ikke færdigbehandlede patienter

Det skriver Jyllands-Posten.

Næsten seks ud af ti adspurgte voksenpsykiatere angiver, at de enten dagligt eller ugentligt må udskrive en patient, som ikke er færdigbehandlet.

Samtidig må næsten halvdelen af voksenpsykiaterne jævnligt afvise at indlægge patienter, der burde være indlagt.

Også i børnepsykiatrien må psykiaterne ofte afslutte behandlingsforløb for børn eller unge, som burde have haft et længere ambulant forløb.

Det er en rigtig desperat situation, vurderer Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen.

- Udskrivning af ikke-færdigbehandlede patienter er ulykkeligt for patienter og pårørende.

- Men det er altså også en rigtig ubehagelig situation for psykiateren, når han eller hun er tvunget til at vælge mellem to patienter, som begge har et stort behov for forhandling og indlæggelse, siger han til Ritzau.

Ifølge ham er det et tegn på, at ressourcerne i psykiatrien ikke er fulgt med den markante stigning i patienttallet.

- Det er jo en frustrerende situation at stå i rent fagligt for en psykiater. Ikke at kunne give den behandling, som man vurderer, er det bedste for patienten, siger han.

Han undrer sig over, at man i psykiatrien accepterer, at folk ikke får den behandling, som bliver vurderet bedst.

- Det havde man aldrig accepteret på hjerte- eller kræftområdet, siger han.

Hos patientforeningen Sind kalder formand Knud Kristensen udskrivninger af ikke-færdigbehandlede patienter for "nødvendighedens ulykkelige lov".

- Situationen er grotesk og til fare for de mest syge patienter og deres omgivelser, siger han og efterspørger flere sengepladser i psykiatrien, siger han til Jyllands-Posten.

Også sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen vurderer over for avisen, at den årelange afvikling af sengepladser til fordel for ambulante tilbud til psykisk syge er gået for vidt.

- Der er behov for en tilbundsgående analyse af, hvor der er behov for flere senge, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bebuder en samlet plan for psykiatrien senere på året og opfordrer lægerne til at "råbe højt" over for deres ledelser.