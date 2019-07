Psykiater efter dødsfald: Sen effekt gør morfinstof lumsk

Morfinpræparatet, som den 19-årige og 20-årige fra Silkeborg menes at have taget, er et langtidsvirkende stof. Det er udviklet til at behandle stærke smerter, men effekten indtræder først efter op mod et halvt døgn.

De to unge mænd, som lørdag formentlig døde som følge af en overdosis, kan have ventet længe på rusen.

Det forklarer psykiater Henrik Rindom. Han udtaler sig om stoffet Doltard generelt - ikke om den specifikke sag fra Silkeborg.

- Præparatet er langtidsvirkende, og det gør præparatet lidt lumsk. Unge, der ikke ved, hvad det er, de ligger og leger med, bliver utålmodige. De tænker ofte, at det nok ikke virker, eller at de har taget for lidt, og så er der risiko for overdosering, siger han.

I modsætning til eksempelvis de opkvikkende stoffer ecstasy og kokain er morfinpræparater sløvende. Personer, som tager medicinen, vil derfor kunne opleve at få ro i kroppen og blive mere trætte.

- Man bliver sløv, og hvis man tager en overdosis, falder man til sidst i søvn. Det, man dør af, er, at stoffet lammer ens vejrtrækningscenter i hjernen, så man til sidst holder op med at trække vejret.

- Morfinpræparater misbruges hyppigt, men risikoen opstår især i hænderne på unge mennesker, som ikke ved, hvad det er for et stof, de har fået fat i, eller hvordan det virker. Så er det typisk - for ikke at sige altid - at det går galt, siger Henrik Rindom.

Ifølge ham kan man ikke se på andre, om de har taget et morfinpræparat.

Midt- og Vestjyllands Politi er endnu ved at efterforske sagen, og den endelige dødsårsag er ikke fastlagt. Dog har politiet advaret mod det pågældende morfinpræparat, som ifølge politiet er populært blandt unge i Silkeborg.