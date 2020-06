Prostituerede anholdt i aktion mod bordeller i Vejle

Fire sigtes for rufferi, mens ti prostituerede sigtes for blandt andet manglende arbejdstilladelser.

Politiet iværksatte onsdag en større aktion mod bordeller i Vejle.

Seks bordeller fik besøg af ordensmagten - og i den forbindelse blev i alt 14 personer anholdt.

Heraf blev fire - en mand og tre kvinder - sigtet for rufferi.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Seks af de anholdte fremstilles torsdag i et grundlovsforhør i Retten i Kolding.

Aktionen udsprang af en længere efterforskning, som Sydøstjyllands Politi har ført mod en 57-årig mand og en 43-årig kvinde.

De sigtes begge for rufferi, da de mistænkes for at drive bordelvirksomhed.

Yderligere to kvinder sigtes for rufferi, og de er henholdsvis 48 og 53 år.

Ti af de anholdte er ifølge politiet prostituerede.

To af kvinderne er sigtet for at have overtrådt indrejseforbud. De resterende er sigtet for ikke at have gyldige arbejdstilladelser.

Sagerne om arbejdstilladelser afgøres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.