Projekt: Danskerne har mindre kontakt til familie og venner

Det viser et ny forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der har til formål at finde ud af, hvordan danskerne håndterer coronapandemien.

Michael Bang Petersen er projektleder og professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Han hæfter sig ved, at andelen af danskere, der fortæller, at de har haft kontakt med nære venner og familie på en uge er faldet fra 50 procent til 35 procent.

- Det vil formentlig falde mere i den kommende tid, men vi er ikke i stand til at håndtere en langvarig isolering, hvis vi ikke har kontakt.

- Når epidemien først tager fat og folk begynder at dø i højere grad, end vi ser nu, så begynder det at gå ud over det psykiske.

- Det er ret afgørende, at politikerne forholder sig til den kurve og begynder at hjælpe folk til at forstå, at de skal hjælpe dem med at etablere nye vaner for at opretholde den sociale kontakt, siger Michael Bang Petersen.

Han påpeger, at samværet er faldet, fordi der er påbud om at bevæge sig for meget ud i samfundet og undgå for meget kontakt med andre. Derfor er det afgørende at etablere kontakt på andre måder såsom telefonopkald eller skype.

- Hvis vi føler os mere isoleret, bliver vi mindre robuste overfor de udforinger, der kommer til at være i løbet af krisen, hvor folk omkring os bliver syge eller kommer på hospitalet, siger professoren.

Et af spørgsmålene i undersøgelsen går også på danskerne adfærdsændringer.

Her er der en naturlig stigning i adfærdsændringer i takt med, at regeringen har indført flere tiltag og påbud for at begrænse smitten.

Omkring 70 procent af danskerne har i høj grad ændret adfærd. Det er på en uge steget fra 50 procent. Det kan for eksempel være at holde to meters afstand eller undgå forsamlinger.

Michael Bang Petersen er overrasket over, at tallet ikke er højere.

- Vi kan se, at det er unge mænd, der i særlig grad er svære at nå. De er mere antiautoritære og risikovillige. Det gør dem ikke særlig modtagelige overfor for råd, siger Michael Bang Petersen.

Projektet er støttet af Carlsbergfonden med 25 millioner kroner. Det er Epinion, der har indsamlet svarene til projektet, hvor der er 3542 repræsentative respondenter. Data er baseret på perioden 13. til 18. marts, men der bliver løbet indsamlet data og svar.