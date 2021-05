I 2050 forventes en langt større andel af befolkningen at blive over 100 år. I dag er der 1200 personer over 100 år i Danmark. Det ventes at være mere end tredoblet til 4300 i 2050.

Prognose: I 2050 vil der være dobbelt så mange over 80 år

Der vil om 30 år være over 600.000 over 80 år i Danmark. Det svarer til en fordobling fra i dag.

De ældre vil i fremtiden udgør end markant større del af befolkningen end i dag, fordi vi forventes at leve længere.

Det viser en befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik.

Der i dag er omkring 282.000 personer over 80 år eller derover i Danmark, hvilket svarer til omkring fem procent af befolkningen.

I år 2030 vil tallet være 431.000, og i 2050 ventes det at være steget til 617.000 - svarende til omkring ti procent af befolkningen.

Udsigten til flere ældre vil blive en økonomisk udfordring for det danske velfærdssamfund.

Det vurderer Andreas Østergaard Nielsen, der er analysechef i brancheorganisationen Forsikring & Pension.

- Jo ældre vi bliver, jo flere af os har behov for både praktisk hjælp og personlig pleje.

- Vores analyser viser, at blandt de 80-84-årige modtager en fjerdedel hjemmehjælp, mens det blandt personer over 90 år er lidt over halvdelen, som modtager hjemmehjælp.

- Det er en kæmpe udfordring, som vi står over for i ældreplejen, siger han i en skriftlig kommentar.

Regeringen har bebudet, at den vil fremlægge en velfærdslov, der skal sikre, at pengene følger med, når der kommer flere ældre i Danmark.

Den er dog blevet udsat flere gange, men ventes at blive præsenteret efter sommerferien.

Hos pensionsselskabet PFA påpeger forbrugerøkonom Carsten Holdum, at Danmark er godt rustet til en længere alderdom.

- At andelen af danskere over 80 år forventes at blive fordoblet over de kommende årtier, understreger meget konkret, at det ældreboom, som vi har talt om i efterhånden mange år, virkelig bliver til at tage at føle på.

- Rent samfundsøkonomisk er vi godt rustet til at håndtere den udvikling, hvilket ikke mindst skyldes, at danskernes tilbagetrækningsalder løbende stiger, og at vi i Danmark har verdens højeste pensionsopsparing per indbygger, siger han i en kommentar.

I 2050 er der også udsigt til, at en langt større andel af befolkningen er over 100 år.

I dag er der 1200 personer over 100 år i Danmark. Det ventes at være mere end tredoblet til 4300 i 2050.

De yngre aldersgruppers andele af befolkningen ventes ikke at ændre sig ret meget de kommende årtier.

Danmarks Statistik forventer, at den samlede befolkning vil vokse fra 5,84 millioner i dag til 6,3 millioner i 2050.

Det er ud fra en forventning om, at der vil blive født flere børn, end der dør, og at der vil være indvandring til Danmark.