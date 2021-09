Jesper Koch (t.v.) ses her under et arrangement om dyrevelfærd tilbage i 2017.

Profileret kok skaffer første michelinstjerne til Sønderborg

Med én stjerne til restauranten Syttende har Sønderborg fået sin første stjerne i Michelinguiden.

Det fremgår af michelinuddelingen for de nordiske lande i Stavanger i Norge mandag aften.

Syttende ligger på Hotel Alsik i Sønderborg. I spidsen for restauranten står kokken Jesper Koch, der også er kendt som dommer i tv-programmet Masterchef.

- Jeg vil tage med mig i graven, at jeg fik en michelinstjerne til Sønderjylland. Der er så mange dygtige kokke i området, og nu løfter vi i flok, siger Jesper Koch, som er gastronomisk direktør og head chef på Syttende, kort efter uddelingen.

Koch betoner også personalets store arbejde.

Med stjernen til Syttende, som åbnede i 2019, når Michelinguiden ud til nye dele af Danmark.

- Jeg skylder så meget en region, hvor det sønderjyske kaffe- og kagebord, det gode brød og egnsretter fylder så meget, siger Jesper Koch.

Syttende sigter nu efter mere michelinhæder.

- Jeg er et konkurrencemenneske, der går efter at vinde. Og at vinde i det her handler om at få flere stjerner end bare den ene. Vi nyder det de næste par dage, og så arbejder vi hårdt for at komme op på de to stjerner, siger den gastronomiske direktør.

Syttende skriver på sin hjemmeside, at restauranten har et særligt fokus på lokale råvarer, og at den udspringer "af den sønderjyske muld".

Jesper Koch kommer også selv fra Sønderjylland, hvor han er opvokset.

I år har Danmark fået 38 michelinstjerner fordelt på 27 restauranter. Sidste år fik Danmark 35 stjerner fordelt på 26 restauranter.

Som tidligere år er både Nordjylland og Fyn blevet forbigået.

Blandt de mest fremtrædende danske højdespringere i guiden er Noma, som er gået fra to til tre stjerner.

Derudover er den årtier gamle restaurant Kong Hans Kælder i København for første gang gået fra én til to michelinstjerner.