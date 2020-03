Professorer vurderer at elever først er i skole efter sommer

To af dem vurderer endda, at eleverne ikke er tilbage i skolerne før næste skoleår.

- Mit bedste bud er udgangen af maj. Jeg tvivler på, at normal skolegang bliver indledt i normalt omfang på denne side af skoleferien, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.

Han understreger, at hans bud pessimistisk. Det er bedre, hvis folk er forberedte og bliver positivt overraskede, mener han.

Hans kollega Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i infektionsimmunologi på Københavns Universitet, vurderer også, at restriktionerne vil vare ved, til skolens sommerferie begynder.

- Et forsigtigt bud med hensyn til skolebørnene er, at de ikke er tilbage i skole før efter sommerferien, siger han.

Helt så lang tid går der ifølge professoren ikke for de offentligt ansatte. Han gætter på, at de må vente omkring seks uger, før de er tilbage på arbejde.

Statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede den 11. marts, at store dele af det offentlige Danmark ville lukke ned i to uger for at mindske spredningen af coronavirusset. Og nu er den første uge overstået.

Men hvis regeringen ikke forlænger restriktionerne for især skoler, vil virusset ifølge Jan Pravsgaard Christensen sprede sig endnu mere. Og så har vi blot udsat problemet i 14 dage, mener han.

Det samme vurderer Allan Randrup Thomsen.

- Hvis vi slipper restriktionerne nu, så risikerer vi, at epidemien blusser op igen, og at vi i værste fald kan sætte det over styr, som det ser ud til, at vi har opnået indtil nu, siger han.

For der dukker stadig nye smittede op, og antallet af indlæggelser stiger stadig, påpeger han.

Christian Wejse er lektor i infektionssygdomme og folkesundhed på Aarhus Universitet. Han forestiller sig heller ikke, at skolerne åbner på mandag.

- Epidemien topper måske sidst i april, og det taler for at forlænge restriktionerne. Men hvis man åbner man op for tidligt, kan man risikere en ny stigning i Covid-19-tilfælde og -dødsfald, siger Christian Wejse.

Han tør dog ikke at give et konkret bud på, hvornår man kan forvente, at regeringen letter på restriktionerne.

Regeringen har allerede forberedt sig på, at restriktionerne risikerer at ramme skolelevernes læring.

Sidste uge vedtog et enigt Folketing en hastelov. Den giver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mulighed for blandt andet at ændre fraværsregler og aflyse eksamener på landets skoler og ungdomsuddannelser.