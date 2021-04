Professorer uenige om mulighed for blanding af vacciner

Sådan lød spørgsmålet fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde onsdag, hvor nyheden om AstraZeneca-stoppet blev bekræftet.

Et spørgsmål, han selv besvarede med en række ubekendte. Herunder luftede han muligheden for, om man skal give dem deres andet stik med enten Moderna- eller Pfizer/BioNTech-vaccinen.

Men om det giver mening at gøre, er nogle danske professorer uenige om.

Spørger man Eskild Petersen, som er professor i infektionssygdomme ved klinisk institut på Aarhus Universitet, kan det give fin mening.

- Det vil jeg være relativt tryg ved. Vi har ingen data fra coronavaccinerne, men vi ved fra andre vacciner, at det kan lade sig gøre, siger han.

Han henviser til erfaringer med vaccinen mod japansk hjernehindebetændelse.

- Undersøgelser viser, at man kan booste den gamle vaccine med den nye. Det centrale ved vacciner er, at de laver et protein, i dette tilfælde spike proteinet, som svarer til det, der er i coronavirusset. Det bliver lavet, uanset om man tager en AstraZeneca- eller Pfizer-vaccine.

- Teoretisk set kan det lade sig gøre, siger han.

Professor i vaccinedesign Camilla Foged, der arbejder ved Københavns Universitet, er mere skeptisk. Det fortæller hun til Ritzau inden pressemødet, hvor AstraZeneca blev trukket ud af vaccinationsprogrammet.

- Jeg har ikke set data, der dokumenterer effekten af at blande vacciner, siger hun.

Hun henviser til, at de forskellige vacciner giver forskellige immunforsvar.

- Når man giver anden dosis, booster man det første svar, man har fået. Spørgsmålet er, hvis man blander vaccinerne, om man så får boostet sit immunforsvar tilstrækkeligt. Det har jeg ikke set data på, siger hun.

Hun mener derfor, at det mest sikre er at starte forfra med to stik fra enten Moderna eller Pfizer.

Jørgen Kjems, professor ved institut for molekylærbiologi og genetik på Aarhus Universitet, står på begge sider.

Han mener, at det videnskabeligt set højst sandsynligt vil virke at blande to forskellige vacciner. Men det er uvist, om de vil have den ønskede effekt.

- Man kan heller ikke vide, om det vil have nogen mærkelige effekter. Det er dårlig etik at gøre det, og det regner jeg ikke med, at selskaberne vil gå med til, siger han.