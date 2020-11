Professorer studser over mink-forklaring fra statsministeren

Det vækker undren, når statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at regeringen godt vidste, at der manglede en bemyndigelse i loven, når der skulle ske kompensation til minkavlerne, hvis dyr skulle aflives.

Regeringen var nemlig ikke bekendt med, at det er ulovligt at aflive alle mink i hele landet, når de er raske eller tilpas langt væk fra en smittet farm.

En kompensation til minkavlerne forudsætter netop, at mink bliver aflivet. Professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet Frederik Waage undrer sig.

- Kompensation og indgreb hænger sammen, og det giver ikke mening at tale om hjemmel til kompensation uden også at vurdere hjemmel til indgreb, siger han.

Han kalder det en "fuldstændig oplagt fejl", at regeringen ikke har haft lovgrundlag på plads for at aflive alle mink, når regeringen godt vidste, at der ikke var grundlag for at kompensere minkavlerne.

Statsministeren gjorde det tirsdag klart, hvad regeringen vidste efter spørgetimen, hvor partilederne har mulighed for at stille spørgsmål.

- Da vi træffer beslutningen, er vi bekendt med, at der kan være og er en hjemmelsudfordring i forhold til kompensationsspørgsmålet.

- Men nej, vi er ikke bekendt med, at der ikke er hjemmel til at aflive alle mink, sagde hun.

Fødevarestyrelsen har oplyst, at den hele tiden var klar over, at lovgrundlaget for at aflive alle mink ikke var på plads.

Spørgsmålet er derfor, om fødevareminister Mogens Jensen (S) var blevet advaret om, at det ville være ulovligt at aflive alle mink. Det ventes at blive omfattet af en redegørelse, som fremlægges om en uge.

Der ventes også en undersøgelse i Folketinget.

Frederik Waage vil endnu ikke spekulere i, om embedsværket har svigtet ministeren, men i sidste ende er det et politisk ansvar.

Nogen må dog have råbt op, mener Kristian Lauta, der er lektor og prodekan for uddannelse ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

- Det der med at fratage folk ejendom i det omfang, som man har gjort her uden en erstatningsbestemmelse, det bør få det til at bimle og bamle for alle jurister omkring ministeren, og de bør sige, "der er sgu noget galt her", siger han.