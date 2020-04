Professorer: Indhentning af aflyste operationer kan tage et år

Det kan tage et år at indhente de mange udskudte operationer og behandlinger i sundhedsvæsenet.

Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, estimerer, at hospitalerne skal indhente 25.000-30.000 operationer, som er blevet aflyst under coronakrisen.

Han mener, at det vil tage cirka et år at indhente.

Hvis regionerne inddrager privathospitalerne, vil det dog kunne gå en smule hurtigere, siger han til Jyllands-Posten.

Jakob Kjellberg, der er professor ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, bygger sin formodning på, at det i 2008 tog et år at barbere de mange behandlinger ned, som havde ophobet sig, imens sygeplejerskerne strejkede i otte uger.

- Det tog et år, før sygehusene havde høvlet puklen væk og var klar til igen at indfri patientrettighederne, siger Jakob Kjellberg til Jyllands-Posten.

Foreløbige tal viser, at der alene i Region Hovedstaden er aflyst eller udskudt 7672 operationer med coronavirusset som begrundelse siden 10. marts.

De resterende fire regioner har ikke indsamlet lige så konkrete tal.

Coronaudbruddet har imidlertid ikke udviklet sig så voldsomt, som sundhedsmyndighederne havde frygtet.

Derfor åbner regeringen nu lige så stille op for landet, og mandag blev det besluttet at genåbne de fleste af de dele af sundhedsvæsenet, der har været lukket.

De seneste uger har de praktiserende læger lagt alle ikke-akutte konsultationer til side, men fra denne uge kan man begynde at kontakte sin læge, som man plejer.

Landets sygehuse skal dog fortsat have 800 sengepladser og 300 intensivpladser klar til coronapatienter, og det er en betydelig opgave, sagde formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) tirsdag.

- Det er en ret stor opgave, så vi kommer ikke op på hel fuld aktivitet nu, og derfor er bunken ikke nødvendigvis færdig med at vokse.

- Det er op mod 75 procent flere intensive pladser end normalt, og det kræver rigtig meget, sagde Stephanie Lose.