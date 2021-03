Professor ser tredje coronabølge nærme sig trods færre indlagte

Antallet er faldet støt siden starten af januar. Her toppede det 4. januar, hvor 964 smittede var indlagt.

Antallet af indlagte med covid-19 på hospitalerne fortsætter med at falde.

Onsdag ligger 34 af de indlagte på intensivafdeling. Det er fem færre end tirsdag og halvt så mange som 15. februar.

Blandt de smittede på intensiv får 19 hjælp af en respirator til at trække vejret. Det er én mindre end tirsdag.

Yderligere 574 danskere er bekræftet smittet med covid-19 i en PCR-test, som anvendes i sundhedsvæsenet.

Det svarer til, at 0,35 procent af de 164.172 test, der er kommet svar på, er positive for covid-19.

Tallet, der også kaldes positivprocenten, er inden for det interval, som det har været de seneste mange uger.

Det er alt sammen pæne tal, lyder det fra professor og forsker i infektionssygdomme Nina Weis, Hvidovre Hospital.

Men med den begyndende genåbning af samfundet kan tallene snart se helt anderledes ud, vurderer hun.

- Min mavefornemmelse er desværre, at vi kan få en tredje bølge.

- Det er baseret på, at det stadig er en relativ lille del af befolkningen, der er beskyttet mod coronavirus, siger hun.

Nina Weis henviser også til, at det - selv med en relativ hård nedlukning - ikke er lykkedes at banke de daglige smittetal væsentligt ned under 500.

Og med de forskellige varianters fremkomst - og i lyset af den begyndende genåbning af samfundet - vil det ifølge professoren alt andet lige føre til eskalerende smitte.

- Det er en kalkuleret risiko, vi løber. Hvordan det kommer til at gå, afhænger meget af, hvor hurtigt vaccinen bliver rullet ud, siger Nina Weis.

Der er det seneste døgn sket 31 nye indlæggelser af smittede. Når antallet af indlagte alligevel falder, skyldes det, at der også er udskrevet patienter.

Derudover er tre smittede afgået ved døden. Det vides ikke, om de var indlagt på hospitalet.

Derudover er der fundet 147 smittede i 52.769 lyntest, som ikke indgår i opgørelsen.

Yderligere 16.707 danskere har fået det første stik med en coronavaccine. 1343 har fået det andet og sidste stik.

Det betyder, at 466.430 danskere - eller otte procent af befolkningen - er i gang med at blive vaccineret. Af dem har 187.020 fået begge stik.