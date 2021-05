Professor ser ny behandling af blinde som et gennembrud

- Perspektivet er, at nu kan mennesker, der er kede af at have tabt deres sidste syn, få en form for erstatning, som gør det muligt for dem at navigere og arbejde med et groft syn på en måde, så de ikke er afhængige af berøring, lyd eller andre former for genkendelse af omverdenen, siger han.

Den blinde mand, som har været igennem behandlingen, har en øjenlidelse, som det i store træk hidtil har været umuligt at gøre noget ved.

Men nogle "snedige forskere" har altså muligvis fundet en løsning. Michael Larsen forklarer, at de har været inde i øjet og omprogrammeret nogle celler i nethinden.

Teknikken går ind og ændrer celler, så de producerer flere lysfølsomme proteiner. Det sker ved at sprøjte en modificeret og harmløs form for virus ind i øjet.

Det gjorde sammen med en særlig brille patienten i stand til blandt andet at finde og røre en notesbog på et bord foran sig 92 procent af gangene.

Uden brillerne var han ude af stand til at udføre nogen som helst visuelle opgaver.

Ifølge Michael Larsen er det et gennembrud på forsøgsplan. Men det er rigtige mennesker, der skal fortælle, om det reelt kan bruges.

- Det skal vise sig, når det her bliver gjort i større skala, om sådan en helt blind person, som er vænnet til at leve med sit handicap, får noget ud af det praksis. Det er kun den blinde patient, der kan afgøre det.

- Hvis vi ser på, hvad dygtige blinde kan med førerhunde og en stok og elektroniske hjælpemidler, så er det ganske imponerende. Og mange af dem kan fungere til og med i et arbejde og være til gavn for andre og have en god livskvalitet.

- Det er noget, de har opnået, fordi de har vænnet sig til at være blinde og været igennem en træning, siger han.

Derfor skal behandlingen altså være af en vis kvalitet, hvis den skal bibringe dem noget ekstra, lyder vurderingen.

Patientens lidelse i forsøget hører til en gruppe af sygdomme ved navn retinitis pigmentosa, som rammer øjets nethinde.

Ifølge Dansk Blindesamfund kommer der cirka 50 til 100 nye tilfælde af retinitis pigmentosa om året i Danmark. Over en million mennesker er på verdensplan påvirket af en sygdom tilhørende gruppen.