Professor ser ingen vilje til indgriben i syrisk konflikt

- Hundredvis af uskyldige mænd, kvinder og børn dræbes lige nu under vanvittige tæppebombardementer i Syrien, mens vi herhjemme diskuterer skattelettelser og udflytning af arbejdspladser, siger generalsekretær Tim Whyte.

Mens bomberne regner ned over det østlige Ghouta i Syrien, indkalder Mellemfolkeligt Samvirke til demonstrationer søndag i København og Aarhus.

De seneste dages bombning af Ghouta har ifølge det britisk baserede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder kostet mindst 426 personer livet og skadet flere hundrede. Mindst 98 børn er dræbt.

Mellemfolkeligt Samvirke mener, at konflikten kalder på handling fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Når Anders Samuelsen møder ind på mandag, skal det være øverst på dagsordenen. Han skal sige klart og højlydt fra over for Syrien, Rusland og Tyrkiet og indkalde ambassadørerne fra Rusland og Tyrkiet og kræve adgang for humanitære organisationer i konfliktzonerne, siger Tim Whyte.

For halvandet år siden var der lignende demonstrationer i Danmark og verden over, da en humanitær katastrofe fandt sted i den syriske by Aleppo.

- Dengang var der 10.000 mennesker på Christiansborg Slotsplads, og det blev jo rykket op på den politiske dagsorden.

- Danmark kan gøre noget, hvis andre lande også gør noget. Det er klart, vi er et lille land, men det er ingen undskyldning for at tie, siger Tim Whyte.

FN's Sikkerhedsråd skal senere på dagen stemme om en delvis syrisk våbenhvile.

Men udsigterne til en egentlig løsning på konflikten er stort set lig nul, vurderer professor Mikkel Vedby Rasmussen, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

- Var der enighed i FN om det, så kunne man sende 500.000 mand med blå hjelme ind, jurister og nødhjælpsarbejdere. Så ville der nok blive fred, men man ville ikke få løst det underliggende politiske problem, siger han.

Ifølge Mikkel Vedby Rasmussen er sandsynligheden for, at FN enes og griber ind i konflikten, nærmest ikke-eksisterende.

- Det, som vi derimod vil se ske, er det, der sker nu - nemlig at forskellige stormagter støtter forskellige sider af konflikten. Den side, der får mest støtte, får flest kanoner at køre i stilling. Og det ser ud til at være Assad (Syriens præsident, red.) hjulpet af Iran og Rusland.

- Den her konflikt er så langt nede ad vejen, at den eneste afslutning ser ud til at være at kæmpe den færdig, siger han.