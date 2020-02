Professor ser ingen grund til at hamstre mundbind og masker

Men det er unødvendigt i den nuværende situation, siger professor Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet.

- Jeg synes, det er gået helt grassat med indkøb af masker og mundbind på nuværende tidspunkt, siger eksperten i virussygdomme.

Det kan være en god idé at bruge midlerne, men det skal være under de rette omstændigheder, lyder det fra professoren.

- Mundbind og masker kan være fornuftige, hvis vi har en situation, hvor der sker en spredning af smitten i landet. Men det er jo ikke der, vi er nu.

- Så indtil vi kommer i en situation, hvor vi har intern smittespredning i Danmark, så synes jeg lige, at man skulle klappe hesten og vente med at tage dem i brug.

Torsdag kom det frem, at den første dansker er blevet smittet med coronavirus.

Han er angiveligt blevet inficeret i Norditalien, hvor han var på skiferie sammen med sin familie.

Netop de nordlige regioner i Italien har på kort tid set en voldsom stigning i antallet af smittede. Også blandt personer, der ikke har været i Kina, som regnes for virussets epicenter.

Der foregår med andre ord en aktiv spredning af smitte internt i landet.

Det er ikke det billede, vi ifølge professoren ser i Danmark.

- Der er ikke behov for at være ekstrem i sine tiltag. Slet ikke på det her tidspunkt, hvor vi ikke har evidens for, at folk går rundt og spreder coronasmitte i Danmark, siger Allan Randrup Thomsen.

Håndsprit er også en eftertragtet vare for tiden, og det har professoren mere forståelse for.

- Man kan godt tage håndsprit i brug, for det kan give et generelt løft af hygiejnen og være med til at forebygge en række andre infektioner og luftvejslidelser, siger Allan Randrup Thomsen.