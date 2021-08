Professor opfordrer til at tilbyde tredje stik til sårbare

Storbritannien ventes at tilbyde cirka 32 millioner færdigvaccinerede personer et tredje stik, og spørgsmålet er, om Danmark skal følge trop.

- Vi har altid vidst, at effekten af vaccinen vil aftage over tid. Hvor lang tid ved vi ikke, og den holder stadigvæk mod alvorlig sygdom og død som gennemsnitsbetragtning.

- Men der er en aftagende effekt med tiden, det er nu dokumenteret. Og det ser ud til, at effekten aftager hurtigere blandt for eksempel ældre, som er i risikogrupperne, siger han.

Fredag lød det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at overvejelserne om et tredje stik pågår, og at styrelsen i første omgang overvejer, om det skal gives til ældre og sårbare grupper.

Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi på Syddansk Universitet, afviser ikke, at det kan blive aktuelt.

Men han mener, det kommer helt an på udviklingen blandt de sårbare grupper.

- Det kan være, vi begynder at se nogle med et lavt antistofniveau og nogle, som rent faktisk bliver syge trods færdigvaccination. Hvis det sker, vil overvejelserne om et tredje stik rykke tættere på.

- Men vi skal huske, at vi ikke er færdige med at vaccinere befolkningen med stik nummer to endnu, så det skal vi have gjort først. Det er ikke tredje stik, vi skal begynde at give nu, siger han.

Planen om det tredje stik i Storbritannien er endnu ikke bekræftet af den britiske regering eller myndighederne.

Men avisen The Telegraph kan ifølge nyhedsbureauet Reuters fortælle, at de mange millioner borgere fra 6. september indtil begyndelsen af december får muligheden.

Også Israel vil tilbyde et tredje skud vaccine til borgere over 60 år.

Ifølge Hans Jørn Kolmos kan et tredje stik til færdigvaccinerede danskere ligge et stykke ude i fremtiden.

- Men tager man de store briller på, vil vi jo nok skulle indstille os på, at vi skal revaccineres på et tidspunkt, siger han.

Allan Randrup Thomsen mener heller ikke, et tredje stik til særligt sårbare skal tilbydes allerede nu.

- Men vi skal i en ikke så fjern fremtid overveje, om vi ikke i første omgang i hvert fald skal give det til sårbare grupper.