Professor opfordrer forældre til at booke tid til børn

Skal Danmark undgå, at coronasmitten blomstrer op igen, er det afgørende, at børn mellem 12 og 15 år tager imod tilbuddet om at blive vaccineret.

De viser, at det indtil videre kun er 12,3 procent af børnene og de unge, der har fået det første stik.

- Jeg kan kun opfordre forældrene til at booke tid. Hellere før end siden, så vi kan få så mange som muligt vaccineret, inden skolerne åbner igen, og vi går ind i efteråret, siger Camilla Foged.

Hun har været med til at rådgive Sundhedsstyrelsen om vaccination af børn og er på nuværende tidspunkt ikke bekymret for tilslutningen.

- I forhold til at vi er i en ferieperiode, er det ikke bekymrende. Er man i sommerhus eller ude at rejse, så tænker man nok ikke lige på det.

- Jeg tror, at bookingerne kommer de næste uger, når folk vender hjem fra ferie, siger Camilla Foged.

Mens 12,3 har fået den første vaccination, viste tal i sidste uge fra fire af de i alt fem regioner, at der er booket tider for omkring en tredjedel i aldersgruppen.

Camilla Foged så gerne, at begge tal var højere:

- Jeg kunne da godt ønske, at det var flere, siger hun.

Ud over ferietiden kan en forklaring på de forholdsvis få bookinger være, at mange forældre er usikre på, om de skal lade deres børn vaccinere.

Børnelægerne har nemlig ikke bakket op om Sundhedsstyrelsens anbefaling. Formand for Dansk Pædiatrisk Selskab Klaus Birkelund Johansen har flere gange sagt, at han hverken kan anbefale eller fraråde vaccination.

Det skyldes, at børn sjældent bliver alvorligt syge. Samtidig har han efterlyst flere studier af mulige bivirkninger.

De forskellige holdninger kan forvirre forældrene, mener Camilla Foged.

- Jeg tror, at de modsatrettede holdninger har givet anledning til forvirring blandt en del forældre. Det kan være medvirkende til, at nogle ikke har booket og måske venter og ser tiden an, siger hun.

For at forhindre epidemien i at genopstå skal 84 procent af den danske befolkning være immune.

Det svarer til, at mindst 90 procent af befolkningen skal være færdigvaccineret.

På landsplan er der indtil videre færdigvaccineret næsten tre millioner borgere. Det svarer til 50,2 procent - eller mere end halvdelen - af befolkningen.